Quem o RB Leipzig pega nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa?

Os alemães surpreenderam o Atlético de Madrid nas quartas de final, em Lisboa

A grande surpresa desta fase de mata-mata de Liga dos Campeões da Europa é o . Apesar de já vir fazendo boas campanhas na , a filial germânica da Red Bull avançou para as oitavas de final e, nesta quinta-feira (13), bateu o favorito por 2 a 1 e avança para a semifinal da Champions.

Dani Olmo abriu a contagem no início do segundo tempo, mas o Atleti conseguiu reagir após a entrada do jovem João Félix – que sofreu e converteu o pênalti de empate. Já nos minutos finais do encontro, contudo, Tyler Adams aproveitou linda assistência de Angeliño para recolocar os alemães na frente.

Agora, o RB Leipzig pega um embalado Paris Saint-Germain, que ficou cheio de confiança após conseguir a classificação através de uma virada emocionante sobre a , um dia antes.

No duelo, realizado dentro do Estádio da Luz, Neymar foi o grande destaque. O brasileiro chamou a responsabilidade para si, distribuiu dribles e foi o mais caçado em campo. Contudo, se não conseguiu finalizar da melhor forma suas oportunidades, o camisa 10 conseguiu ser decisivo servindo seus companheiros.

A Atalanta ainda vencia por 1 a 0 quando, aos 90 minutos, Neymar demonstrou inteligência e luta para dar o passe que Marquinhos aproveitou para empatar. Pouco depois, o brasileiro fez um passe espetacular para Mbappé dar a assistência perfeita para Choupo-Moting fazer o 2 a 1.

O duelo entre RB Leipzig e será o primeiro desta fase semifinal. A partida única em Lisboa está marcada para 18 de agosto, uma terça-feira.

Do outro lado da chave, e duelam para ver quem avança para enfrentar ou .