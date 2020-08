Técnico do Bayern após 8 a 2: 'agora é buscar o mesmo desempenho na semifinal'

Hansi Flick mantém os pés no chão após a impressionante vitória, que garantiu a classificação à semifinal da Champions League

Apesar do placar elástico e histórico, o técnico do de Munique, Hansi Flick, mantém os pés no chão e não quer se deixar levar pela impressionante exibição de seu time contra o , nas quartas de final da , insistindo que ainda há muito trabalho pela frente.

O Bayern se tornou o primeiro time na história da Liga dos Campeões a marcar oito gols em uma partida eliminatória, e o primeiro na Copa da Europa desde o em 1990/91.

"Acho que podemos desfrutar de um excelente jogo do nosso time hoje. É claro que estamos muito satisfeitos com a maneira como alcançamos esse placar de 8 a 2. Mas todos nós sabemos que ainda temos muito a fazer. Sabemos o quão rápido isso pode acontecer no futebol. É importante olhar para o próximo jogo", alertou.

"Nosso objetivo era chegar às semifinais. Fizemos isso de maneira impressionante. Estamos todos muito felizes com isso. Mas também sabemos que ainda é um trabalho difícil estar onde queremos estar no final.", completou.



Foto: Getty Images

Apesar da cautela, o treinador não escondeu a satisfação com a grande exibição da equipe em Lisboa, apesar de já pensar no próximo desafio.

"A forma como foi é impressionante. Mas até mesmo nossos jogadores experientes sabem que se trata de fazer o mesmo no próximo jogo. Estamos nos preparando para isso", completou.

Já classificado, o Bayern de Munique espera o vencedor entre Manchester e Lyon para conhecer o seu adversário na semifinal da UCL. O último duelo das quartas de final está marcado para este sábado (15), às 16h (de Brasília).