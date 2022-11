Quem Inglaterra enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022?

A seleção inglesa confirmou o favoritismo no Grupo B e se classificou na primeira colocação

A Inglaterra garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 ao bater Gales por 3 a 0, na última rodada da fase de grupos. Finalizada esta primeira parte do campeonato, agora é o momento da equipe treinada por Gareth Southgate pensar no mata-mata.

A equipe dos Três Leões goleou o Irã na estreia, empatou sem muita inspiração com os Estados Unidos na segunda rodada e, após um primeiro tempo muito ruim, construiu uma boa vitória por 3 a 0 para eliminar os galeses.

Com sete pontos, a seleção inglesa garantiu classificação no primeiro lugar – com os Estados Unidos ocupando a segunda vaga, após um duelo emocionante contra o Irã.

Quem a Inglaterra enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

O chaveamento desta Copa do Mundo conecta o Grupo B com o Grupo A. Com o primeiro colocado de uma chave enfrentando o segundo colocado da outra. Desta forma, o adversário da Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo será o Senegal, que ficou com a segunda posição do grupo que terminou liderado pela Holanda.

A partida entre Inglaterra e Senegal está marcada para 4 de dezembro, às 16h (de Brasília).