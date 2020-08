Quem foi Antonio Puerta, ídolo do Sevilla morto em 2007?

Ainda muito jovem, Puerta fez história pelo Sevilla e conquistou o carinho dos torcedores da Espanha e do mundo do futebol

Com apenas 22 anos, Antonio Puerta Pérez já era um jovem que despontava no futebol espanhol. Jogando por seu time do coração, foi campeão de todos os títulos que o apenas sonhava e foi o autor do gol mais importante da história do clube.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e veja como experimentar o DAZN!

Mas de repente, no dia 28 de agosto de 2007, tudo acabou. Há 13 anos tiraram sua vida, mas suas memórias se mantém vivas no mundo do futebol até os dias de hoje.

Mais times

Na verdade, os torcedores do Sevilla lembram de Puerta a cada partida, aos 16 minutos de jogo, ou ao entrar no estádio, onde podem ver a estátua do eterno ídolo. Enzo Maresca, nas redes sociais, e Sergio Ramos, quando você ganha um título, também fazem questão de reverenciar sua memória.

Primeiros anos

Foto: Getty Images

Antonio Puerta chegou ao Sevilla ainda criança e teve uma brilhante passagem nas categorias de base do clube, junto com outros jovens que também logo chegariam ao futebol profissional, como Alfaro, Kepa Blanco ou Jesús Navas.

Fez sua estreia oficial no Campeonato Espanhol no dia 24 de março de 2004, contra o Málaga. Mas o jogador só foi consolidar sua titularidade na temporada 2005/06, sob o comando do técnico Juande Ramos.

Rumo à fama

Foto: Getty Images

Para Antonio Puerta, houve um ‘antes e depois’ em sua carreira. O ponto de virada foi o dia 27 de abril de 2006, quando o Sevilla enfrentou o 04, pelas semifinais da . Antonio, que já havia balançado as redes na competição, contra o , fez o gol que deu aos Nervionenses a classificação, aos 11 minutos da prorrogação. Daquele dia em diante, Puerta se tornou um ídolo.

Talvez como uma homenagem a esse feito, Juande Ramos colocou Puerta nos últimos quatro minutos da final, em que o Sevilla venceu o , da . Ele teve o prazer de festejar em campo com os seus companheiros a primeira grande conquista europeia do Sevilla.

A curta carreira

Foto: Getty Images

Já consolidado como titular, Puerta começou a temporada 2006/07 em alto nível. Sua grande atuação na Supercopa da Europa é lembrada até hoje. Uma exibição de gala que rendeu mais um título, desta vez contra o - campeão da Liga dos Campeões na temporada passada com Ronaldinho Gaúcho e cia..

Além do grande desempenho em LaLiga e na Copa do Rey, o Sevilla seguiu avançando na Liga Europa e terminou a temporada conquistando o bicampeonato, vencendo o na decisão.

Após o ano fantástico, clube como , e já estavam de olho em Puerta, mas ele decidiu ficar no Sevilla.

Tragédia

Foto: Getty Images

Então, no dia 25 de agosto de 2007, durante partida contra o , pela primeira rodada da Liga Espanhola, Puerta caiu desmaiado na grama e desmaiou devido a uma parada cardiorrespiratória.

Foi tratado imediatamente, tanto pelos companheiros como pela equipa médica do Sevilla e, apesar de ter recuperado a consciência, os problemas continuaram quando se dirigiu ao vestiário.

Lá, segundo os médicos, Puerta sofreu mais oito paradas cardiorrespiratórias e levado às pressas ao hospital. Sua agonia ainda se estendeu por dois dias, até que finalmente perdeu a vida na terça-feira, 28 de agosto, deixando uma dor que nunca será tirada da alma do futebol espanhol.

Homenagens

Foto: Getty Images

O Sevilla organiza todos os anos um torneio com o seu nome, realizado no Ramón Sánchez-Pizjuán. A décima edição foi muito emocionante, pois o rival foi justamente o Schalke 04.

A equipa alemã mantém uma relação estreita com o Sevilla desde as semifinais da de 2006, quando Puerta fez o gol da classificação. O Schalke também costuma lembrar do jogador de futebol anualmente e, por isso, era uma das equipes que o Sevilla queria ver no torneio.

Mais artigos abaixo

Além do Schalke, Málaga, Xerez, Granada, Almería, Deportivo de La Coruña, Espanyol, Córdoba, e já participaram do torneio. Das dez edições, o Sevilla ganhou oito, enquanto Granada e Boca ganharam uma cada.

Puerta também tem uma estátua na entrada da Cidade Esportiva José Ramón Cisneros Palacios, um mural no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán no portão 16 e uma rua no bairro de Nervión. Além disso, a torcida grita seu nome aos 16 minutos de cada jogo.

Foto: Twitter/zoidoalcalde