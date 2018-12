Quem é Tiago Volpi, o novo goleiro do São Paulo?

O novo reforço do Tricolor deixou seus torcedores animados, ainda mais por se tratar de um ídolo da equipe mexicana em que defendeu por quatro anos

Tiago Volpi é o novo reforço anunciado pelo São Paulo.

Quem é Tiago Volpi

Antes do clube catarinense, Volpi só havia jogado no São José – RS, que o estreou como profissional em 2010, e Luverdense, em 2011. No México, o goleiro conquistou a Copa do México (2016) e a Supercopa do México (2017), e se tornou um dos principais camisa 1 do país.

Em entrevista ao site oficial do São Paulo, o goleiro declarou que esta é a “realização de um sonho”.



“O São Paulo é mundialmente reconhecido pela sua grandeza, e todo esse peso do clube me fez tomar essa decisão. Existiam outras possibilidades, tanto dentro do México, com altos valores financeiros, quanto no Brasil, mas quando recebi o convite do São Paulo não pensei duas vezes, por tudo o que o clube representa. O São Paulo apresentou um projeto com a ambição de conquistar grandes títulos, e isso foi o que mais me motivou”, disse.

Ídolo

O goleiro se tornou ídolo no México, e com razão. Com um histórico de defesas difíceis, inclusive de pênaltis, foi contratado pelo Querétaro quando ainda defendia o Figueirense, onde ficou de 2012 a 2014, conquistando o título do Campeonato Catarinense.

Em seus quatro anos com o Querétaro, Volpi defendeu 11 cobranças de pênalti. Todos pela competição Apertura da Copa do México. Esse número resulta em uma quantidade de defesas maior que as da equipe toda do São Paulo nestas últimas quatro temporadas.

Durante os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, o São Paulo conseguiu defender nove pênaltis, com três goleiros diferentes: Rogério Ceni (3), antes da aposentadoria, Denis (1), e Sidão (5).

Contando com o período em que defendeu o São José e o Figueirense, Volpi totaliza 26 pênaltis defendidos ao longo de sua carreira profissional (11 em disputas e 15 em tempo normal de jogo).

Piotencial para a seleção?

Volpi chegou a tentar tirar dupla nacionalidade enquanto esteve no México, justamente para poder defender a seleção nacional. Com seu bom desempenho no São Paulo, pode se tornar um candidato à altura de Alisson e Ederson, que estiveram na última Copa do Mundo na Rússia e continuam como fortes postulantes a serem convocados para a Copa América de 2019.

A tendência é que Volpi ocupe a vaga de titular no Tricolor paulista, que estava concedida à Jean neste final de temporada, já que possui experiência internacional para ajudar o Tricolor a disputar a Libertadores de 2019.

Além de Tiago, o São Paulo já havia anunciado outro reforço importante para seu elenco, o atacante Pablo, do Athletico Paranaense.