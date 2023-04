Quem é Silvio Berlusconi, proprietário do Monza e ex-dono do Milan?

Ex-premiê da Itália voltou a ser internado 5 dias depois de receber alta no mesmo hospital; situação é estável

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foi hospitalizado na manhã desta quarta-feira (5), por problemas cardiovasculares e respiratórios, segundo informações da agência de notícias Ansa. O político foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) por conta de "problemas cardiovasculares" após ter apresentado "falta de ar". A situação de momento é considerada "estável".

Berlusconi é um empresário e político italiano de 86 anos. Já foi primeiro-ministro da Itália em quatro períodos diferentes da história, e dono do Milan por 30 anos, tendo vendido o clube a um grupo chinês em 2016 por 2,5 bilhões de reais. Sob o comando de Berlusconi, o clube italiano conquistou cinco títulos da Liga dos Campões, oito títulos do Campeonato Italiano, um Mundial de Clubes e seis Supercopas da Itália.

O empresário virou um dos homens mais ricos da Itália após grande sucesso no setor imobiliário e por ser dono do grupo Fininvest. Com ambiciosos planos políticos, investiu no ramo da comunicação e resolveu entrar também no mundo do futebol. A Forbes 2021 listou o empresário e político como a 327ª pessoa mais rica do mundo. A publicação estima que a fortuna de Silvio Berlusconi é de US$ 7,6 bilhões.

Getty

Em 2018, o magnata italiano resolveu comprar o Monza, que estava na 3ª divisão italiana, ao lado do antigo parceiro Galliani. Logo na temporada 2019/20, o time conseguiu o acesso para a Serie B italiana. No ano passado, garantiu o retorno à Serie A após 110 anos longe da elite. Desde 2018, foram gastos cerca de 50 milhões de euros em jogadores. Após um começo ruim no atual Campeonato Italiano, quando chegou a ser lanterna, o Monza já está na 13ª posição.