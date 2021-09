Quem é Sébastien Haller, atacante do Ajax?

Autor de quatro gols na estreia do clube holandês na Champions, o marfinense já foi vítima de um "sabotagem" de seu próprio clube no passado

Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland, Mbappé... foram muitos os craques que estrearam na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22. Ao término da rodada, porém, a artilharia não ficou com nenhum deles: Sébastien Haller, do Ajax, com quatro gols, apareceu como grande goleador do torneio.

Nascido na França e filho de mãe marfinense, o atacante tem 27 anos e já vinha se destacando a algum tempo em times do segundo escalão europeu. E em seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões, marcou quatro vezes e fez história.

Revelado pelo Auxerre, passou por várias divisões de base na seleção francesa, sempre com muita expectativa, mesmo atuando por um time considerado pequeno no país. Com 1,90m, se destaca pela altura, mas também pela inteligência e movimentação fora da área, atraindo a marcação, fazendo o pivô e distribuindo assistências.

Negociado com o Utrecht, então treinado pelo técnico Erik ten Hag, atualmente no Ajax, brilhou em sua primeira passagem pela Holanda, mostrando potencial para se transformar em um dos principais centroavantes da atualidade, pela combinação de força, velocidade e inteligência que demonstrou na equipe. Logo, foi vendido ao Eintracht Frankfurt, onde parecia se colocar em uma prateleira acima.

Na Copa da Alemanha, marcou quatro gols e ajudou o Frankfurt a levantar a taça. Sempre dando muitas assistências, participou de 24 gols da equipe na Bundesliga em 2018-19, com 15 gols e nove assistências. Haller e Jovic - hoje no Real Madrid - formaram uma dupla histórica no time e o levaram até o sétimo lugar no Campeonato Alemão. Assim, mais uma vez se transferiu, dessa vez para a Premier League, no West Ham, e começou a ganhar oportunidades na seleção da Costa do Marfim.

Foi aí que a ascensão tão veloz parou. Contratado por 45 milhões de euros, na época, a maior transação da história do West Ham, Haller marcou pouco mais de 15 gols em dois anos pelo clube e teve uma temporada 2020-21 péssima, pouco conseguindo fazer e perdendo a titularidade na reta final. Foi dado como "fracasso", um atacante que não teria o peso necessário para jogar em alto nível na Inglaterra. Negociado com o Ajax, então - também por um preço recorde -, se reuniu com Ten Hag... e novamente desatou a fazer gols.

Antes de brilhar na Liga dos Campeões, porém, teve que lidar com uma "sabotagem interna" no Ajax. O time, que iria atuar na Liga Europa após terminar na terceira posição de seu grupo na Champions, simplesmente esqueceu de inscrever o reforço na lista da Uefa. Assim, não pôde atuar pelo clube no torneio e viu de camarote a eliminação dos holandeses para o Getafe de Deyverson e cia.

Sorte do Ajax, já que Haller parece ter guardado os gols que não fez na Liga Europa para a Champions League. Quatro na estreia e um total de 21 em 29 jogos pelo clube (números de 15 de setembro de 2021). Junto com Antony, vem formando uma parceria diferenciada e mostrando que, sim, pode atuar no mais alto nível... se seu time o inscrever nos torneios, é claro.