Deyverson vira notícia com gol na Europa, disputa com Gabi e isqueiro em campo

Torcedores do Palmeiras provocaram fãs do Flamengo ao comparar o desempenho do centroavante na Europa com Gabigol

Mesmo longe dos gramados do futebol brasileiro, um dos jogadores mais folclóricos dos últimos anos ainda vem repercutindo nas redes sociais. Trata-se de Deyverson, que encerrou uma passagem memorável (por motivos bons e ruins) no , e está no , da . Pela , o centroavante marcou o seu primeiro gol nesta passagem no Velho Continente e incendiou a internet.

Diante do poderoso , na fase de 16 avos de final, o "MC Deyvinho" marcou o primeiro gol do Getafe no confronto e já aprontou uma das suas: enquanto comemorava, o jogador foi atingido por um isqueiro. Ao perceber, o centroavante acusou o golpe (alguns vão até dizer que, de forma exagerada) e sentiu dores. Tire suas próprias conclusões:

Gol do Deyverson pelo Getafe contra o Ajax, jogo é válido pela Liga Europa.

Obs. Esse twett é real e atual! pic.twitter.com/CRDy7M89vU — Ceará Doido ⚪ (@CearaDoidoo) February 20, 2020

Deyverson sendo Deyverson



Aparentemente jogaram um isqueiro nele e deve ter pegado de raspão na perna, olha o que o rapaz fez.. 😂😂 pic.twitter.com/vcv56vNSKp — SEP MEMES (@sepmemes_) February 20, 2020

E não foi só isso: alguns torcedores do Palmeiras aproveitaram o gol de Deyverson pela Liga Europa para provocar Gabigol, artilheiro do rival Flamengo.

Na "zoação", os torcedores do Palmeiras, que nunca foram tão elogiosos com Deyverson, aproveitaram para compará-lo com Gabigol, e sua passagem apagada no Velho Continente. Flamenguistas, em resposta, lembraram dos títulos conquistados pelo artilheiro. Confira algumas reações:

até o Deyverson consegue jogar na Europa e o gabigol n — isa ⓟ (@Isa_SEP_) February 20, 2020

- Deyverson fazendo gol na ;

- Gabriel Jesus especulado na por quase 800 milhões;



E o Gabigol se prepara pro jogo contra a poderosa Friburguense. — Paco Belmonte (@PacoB0800) February 20, 2020

Deyverson já fez gol contra real, e ajax.

Gabigol contra o .



Jogador bom é outro patamar — Corneta das Alamedas (@AlamedasCorneta) February 20, 2020

Kkkkkkkkkkkkkkk ufa ainda bem q ele fez dois na final da libertadores, onde o Palmeiras tá investindo a anos e n chega em uma final kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk chacota — Gabriel Lucas (@Gabrelziinho) February 20, 2020

gabigol me deu uma libertadores , e deyverson so deu dor de cabeça pra vocês rs — Matheus / Pode levantar plaquinha ᕦ😎ᕤ (@mawtheusx) February 20, 2020