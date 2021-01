Real Madrid quer emprestar Luka Jovic em janeiro com aval de Zidane

O atleta deve ser cedido por empréstimo ao Eintracht Frankfurt, onde brilhou em 2018-19

Luka Jovic está muito perto de sair do , segundo fontes da Goal. O clube merengue e os empresários do atacante estão conversando nestes últimos dias para encontrarem um destino interessante para o centroavante retomar seu melhor futebol. A tendência de momento é o que o sérvio seja emprestado ao Eintracht , onde se destacou de 2017 a 2019 e despertou o interesse de grandes equipes do futebol mundial.

Os madrilenhos não tem o desejo de negociarem o jogador em definitivo e ainda esperam que ele possa ser útil no Santiago Bernabéu no futuro, mas esperam que o atleta recupere sua melhor forma longe de Madri. Contratado por 60 milhões de euros no meio de 2019, o atacante também interessava a e , mas deve retornar à .

O próprio Zinedine Zidane comunicou a Jovic que o sérvio não estava em seus planos para a continuação da temporada, e que seria mais vantajoso para seu futuro que ele procurasse outro time para ter continuidade e evoluir tecnicamente. O jogador de 23 anos entendeu a opção do treinador e não vê com maus olhos a oportunidade de respirar novos ares fora do Real Madrid.

Nessa sua primeira passagem pelo clube - que "salvo um milagre", terminará nos próximos dias -, o atacante fez 32 partidas, marcando apenas dois gols. Mais do que isso: sua contratação se tornou simbólica pelo alto custo e pouco retorno técnico dentro de campo. O atleta se notabilizou por perder oportunidades de gol quando foi utilizado e não conseguiu ter uma boa sequência de jogos pela equipe.

Assim, muito provavelmente em Frankfurt, Jovic deve tentar deixar os problemas que lhe prejudicaram no Real Madrid para trás: o centroavante sofreu com lesões, polêmicas extra-campo e falta de oportunidades.

Luka Jovic hoje pela lembrou aquele do Frankfurt. Participativo, ativo em diferentes setores do campo, efetivo em cada jogada. No Real Madrid parece outro jogador. Mas aí de quem é a culpa? Porque a discrepância? — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) November 18, 2020

Em 2020-21, por exemplo, o atleta participou de apenas cinco partidas pelo clube, atuando como titular em apenas três ocasiões e não completando os 90 minutos nenhuma vez. Sua última partida aconteceu no dia 8 de novembro, quando saiu do banco de reservas e atuou por sete minutos na derrota de 4 a 1 dos merengues diante do , pela .

Os 60 milhões de euros investidos em sua contratação parecem irrecuperáveis, mas o Real Madrid espera a recuperação de Jovic em um ambiente mais favorável para que, no mínimo, o clube consiga recuperar parte do investimento. Um retorno do atleta após o período de empréstimo também não está descartado, mas irá depender de suas atuações fora da .