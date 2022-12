Quem é Rodrigo De Paul, meia da Argentina na Copa do Mundo 2022?

Meio-campista do Atlético de Madrid tem sido uma constante na equipe de Lionel Scaloni

A seleção argentina está muito próxima de conquistar seu terceiro título de Copa do Mundo. Neste domingo (18), a Albiceleste entra em campo para duelar contra a França pela terceira estrela em seus escudos. Embora o time titular da final não tenha sido anunciado com antecedência, a presença de Rodrigo de Paul é praticamente certa e seu trabalho pela seleção vem sendo notável neste Mundial.

Rodrigo Javier de Paul tem 28 anos e atualmente é uma peça importante do Atlético de Madrid, comandado por Diego 'Cholo' Simeone. O jogador pode atuar em diversos setores do meio de campo e neste Mundial tem demonstrado sua qualidade e seu ímpeto de correr pelos companheiros.

Cria do Racing Club, da Argentina, De Paul se profissionalizou em 2012, aos 18 anos. Em 2014, ele foi vendido para o Valencia, da Espanha. Em 2016, ele voltou para o Racing por empréstimo por apenas quatro meses.

De volta aos Morcegos, ele ficou apenas 20 dias na Espanha antes de ser vendido para a Udinese, da Itália. Foi ali que ele começou a ganhar mais prestígio e reconhecimento. Foi atuando pela equipe da Serie A que recebeu sua primeira convocação para a seleção da Argentina, onde estreou no amistoso contra o Iraque, vencido pelos sul-americanos por 4 a 0, em outubro de 2018.

Suas boas atuações na Udinese e na seleção chamaram a atenção de diversos gigantes europeus. Dois dias após ser campeão da Copa América com a Argentina, foi anunciado que De Paul seria o novo reforço do Atlético de Madrid, em 12 de julho e de 2021.

Getty Images

Seu status como jogador incansável no meio de campo vem se mantendo e até ampliando. Tanto que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, antes da viagem ao Qatar, afirmou: "Rodrigo [De Paul] desempenha uma função que é difícil encontrar outro jogador que a faça hoje em dia".

Isso explica o fato de De Paul ter começado como titular as seis partidas da Argentina na Copa até a final. Embora não tenha marcado nenhum gol e não dado nenhuma assistência, Rodrigo jogou 88% dos minutos disponíveis no Mundial e não tomou nenhum cartão amarelo sequer, algo difícil para um jogador que atua como protetor da defesa.

Getty Images

De Paul é um dos bons frutos da renovação que a seleção argentina começou após o fiasco de 2018, quando jogou mal e foi eliminada nas oitavas de final, sob o comando de Jorge Sampaoli.

Considerado por muitas listas na internet como o "galã da Copa", De Paul atualmente namora a cantora, atriz e modelo argentina Tini Stoessel, que teve papéis em produções da Disney.

Em carta divulgada antes da final contra a França, De Paul traz à memória momentos especiais do processo de construção desse time argentino.

"Nestes 4 anos conseguimos escrever páginas muito importantes do nosso país, com muito esforço, muita pressão mas com um único objetivo, que todos se sintam representados por esta equipe, não só pelo que conquistamos, mas conseguirmos fazer com que nós, argentinos, estejamos unidos por um sonho. Esse processo nos permitiu alcançar coisas inimagináveis, bater o recorde de jogos invictos no nosso país, voltar a ser campeão após 28 anos no Maracanã, levantar mais um título em Wembley e fechar esse caminho disputando uma final do Mundial. A conquista mais importante é que conseguimos ultrapassar todas as barreiras e chegar a todas as casas para dar um momento de felicidade, um motivo para sorrir, uma desculpa para nos abraçarmos e acima de tudo que nos sentimos muito orgulhosos do país onde nascemos", escreveu o camisa 7 do selecionado argentino.