Quem é Patson Daka, o "novo Haaland" e artilheiro do Salzburg?

O atacante atingiu a média de gols do norueguês no clube da Bundesliga Austríaca

Um "novo Haaland" está surgindo no Salzburg? Patson Daka, o zambiano que defende o ex-clube do norueguês, chegou a mesma média de gols do atacante do em sua passagem pelo clube austríaco.

Aos 21 anos, Daka chegou aos 21 gols marcados em 23 jogos, com média de um tento a cada 61 minutos, igual a marca de Haaland quando jogava pelo mesmo Red Bull Salzburg.

A conquista de Daka veio ao marcar um hat-trick no domingo (7), na vitória do Salzburg por 6x0 sobre o Hartberg, pela Austriaca.

As comparações com o atacante do Borussia Dortmund acabam sendo inevitáveis, apesar de Daka ter declarado ao The Guardian que não tenta ser igual ao norueguês: "Eu não sou o próximo nada. Existe apenas um Haaland e vai existir apenas um Patson. Eu apenas quero ser a melhor versão de mim mesmo".

Nascido na Zâmbia, o atacante foi revelado pelo Kafue , time de seu país natal. Ao chegar no clube austríaco, Daka foi colocado na equipe juvenil, onde foi campeão da Liga Jovem da Uefa, marcando dois gols em dois jogos.

Aos poucos conquistou seu espaço na equipe principal, e chegou até a fazer um gol na Liga dos Campeões, contra o em novembro de 2019, se tornando o primeiro de seu país a marcar na fase grupos da competição de clube da Europa.

Dentre as característica que mais chama a atenção no jovem talento do Salzburg estão a velocidade, habilidade para marcar gols e o bom posicionamento e movimentação, principalmente dentro da área.

Patson, agora, está aparecendo para o mundo do futebol como mais um dos talentos revelados pela franquia Red Bull pelo mundo, se juntando a nomes como o do próprio Haaland e Keita e Minamino (hoje no ). Agora, não só a franquia, mas principalmente o Salzburg, chegou até a ser chamo de "fábrica de artilheiros" por alguns.

Perfil do atleta:

Nome: Patson Daka

Nascimento: 8 de outubro de 1998 (21 anos) - Chingola, Zâmbia

Posição: atacante

Altura: 1,83m