Quem é Papu Gómez, o jogador da Atalanta que quebrou recorde de assistências da Serie A?

Peça chave do esquema de Gian Piero Gasperini, o argentino Alejandro Gómez vem brilhando nos gramados da Itália

Normalmente, brasileiros tem uma relação mais próxima com craques do futebol sul-americano: jogadores que se destacaram na Europa como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Juan Sebástian Verón ou até Lionel Messi marcaram época na América do Sul, seja pela Copa Libertadores ou jogando diante da seleção brasileira. Com Alejandro Gómez, entretanto, não foi o caso.

O argentino - que também tem dupla nacionalidade italiana - até foi campeão da Sul-Americana pelo de Sarandí, mas partiu para o Velho Continente antes de realmente marcar seu nome por um dos grandes times de seu país natal. Hoje, conquistou um recorde impressionante: 15 assistências em uma só temporada da .

Papu Gómez é o jogador que mais distribuiu assistências (15) em uma única temporada da Serie A desde que a 'Opta' recolhe os dados (2004/05). https://t.co/IE2bv2lLGh — Calcionalizando (@calcionalizando) July 2, 2020

Desde que a Opta começou a coletar estatísticas do Campeonato Italiano, em 2004/05, os 15 passes para gol em 2019/20 de "Papu" Gómez são a maior marca entre todos os atletas que atuaram na competição, batendo Ronaldinho ( ) em 2009/10, Marek Hamsik ( ) em 2012/13 e Luis Alberto ( ) em 2017/18, todos com 14.

Em nove temporadas pela Serie A, o jogador já tem 61 gols e 76 assistências, com pouco menos de 300 partidas - dados coletados no dia 3 de julho de 2020. Contratado pelo Catania em julho de 2010, após fazer boa temporada pelo , o meia parecia um desses craques destinados a terminar a carreira no anonimato, como um "cult hero" para aqueles que acompanham futebol com mais afinco.

Quando chegou à , o Catania estava indo para sua quinta temporada consecutiva na elite do futebol italiano, mas sem ter terminado acima da 13ª posição. Antes dessa sequência, a equipe só tinha nove participações na primeira divisão. Com a chegada de "Papu", que brilhava como um dos grandes jogadores daquele elenco, a equipe terminou em 13º, 11º e eventualmente na oitava colocação, a melhor de sua história - junto com campanhas dos anos 60.

Mesmo tendo sido um dos grandes jogadores daquela equipe, o poder midiático de um time como o Catania não o colocava na primeira prateleira dos atletas que atuam na Europa - nem sequer recebeu uma oportunidade na seleção argentina. Depois de uma passar uma temporada no Metalist, da , foi contratado pela nos minutos finais da janela de transferências.

Para o lugar de Bonaventura, a Atalanta já tinha se adiantado e contratado Papu Gomez, ex-Catania, junto ao Metalist, da Ucrânia — Atalanta (@atalantabrasil) September 1, 2014

No simpático clube de Bérgamo, assumiu novamente o protagonismo: depois de um primeiro ano aquém do esperado, foi o artilheiro da equipe em seu segundo ano, além de passar da dez assistências. Com a chegada de Gian Piero Gasperini, então, passou de 16 gols na Serie A, deu 11 passes para gol e levou o time a um quarto lugar, melhor temporada da história.

Conforme Gasperini ia consolidando mais seu estilo de jogo, "Papu" Gómez evoluia cada vez mais. Deixou de ser tão goleador com a chegada de jogadores como Josip Ilicic e Duván Zapata, mas ganhava mais consistência com a camisa da Atalanta, mais acostumada a brigar nas cabeças. No final do Campeonato Italiano de 2018-19, o clube terminou em terceiro lugar e se classificou à Liga dos Campeões.

Agora, vai vivendo a temporada dos "sonhos" junto com a equipe de Bérgamo, nas quartas de final da Champions. Hoje, muitos já dizem que a Atalanta joga o futebol mais bonito do mundo: trata-se de uma equipe goleadora ao extremo e placares como 7 a 2, 7 a 0 ou 5 a 0 são comuns. Com nove rodadas a jogar, inclusive, o meia-atacante tem 15 assistências, com média de um passe para gol a cada dois jogos.

A Atalanta é o melhor time do universo hoje — Victor Canedo (@vcanedo) July 2, 2020

Na equipe mais improvável, vai mostrando que é muito mais de um "jogador de time menor expressão": com a Atalanta, consegue brigar com qualquer equipe do mundo. E o melhor: jogando um futebol vistoso.