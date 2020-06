Atalanta segue igual: mais goleadora até do que Real Madrid e Barcelona

Time de Bérgamo vinha em uma bela sequência antes da parada do coronavírus, e no retorno mostrou que continua mortal quando o assunto é marcar gols

Pode-se dizer que a é o grande "time sensação" da atual temporada do futebol europeu. O modesto clube de Bérgamo não tomou conhecimento do na tarde deste domingo (21) e aplicou um 4 a 1, na volta do futebol a uma das cidades mais castigadas pela pandemia da Covid-19.

A cada rodada essa Atalanta de Gian Piero Gasperini se mostra mais efetiva e sedenta por gols. A equipe já conseguiu resultados como 7 a 0 contra a , 7 a 2 contra o Lecce e dois 5 a 0 (contra o e contra o ), tudo isso na italiana.

Na , o clube se classificou pela primeira vez em sua história para as oitavas da Champions League e desbancou nada menos que o tradicional , em dois jogos que ficaram marcados por serem potenciais vetores da transmissão da Covid-19, ainda no começo na Europa, àquela época. Os italianos agora jogarão uma inédita quarta de final da competição continental.

Josip Iličić após marcar quatro gols na partida contra o Valencia, pela Champions League (Foto: Getty Images)

O clube com investimento modesto chama a atenção pelo estilo de futebol agressivo com e sem a bola e os resultados têm aparecido. A equipe é a quarta colocada na Serie A italiana e deve brigar até o fim por vaga direta na Champions League mais uma vez.

O potencial de fogo dos italianos já vazou os goleiros 74 vezes na Serie A. Somando todas as competições, a equipe do norte da anotou 91 gols. Esse número coloca a Atalanta como mais goleadora que tradicionais e poderosas equipes europeias. O marcou 88, o fez 85, enquanto a tem 72 e a fez 71.

Números como esse impressionam pois tudo indica que os comandados de Gasperini ainda "têm lenha para queimar" nessa reta final de Serie A e de Champions League. Com jogos únicos da Liga dos Campeões a partir das quartas de final, a chance de uma "zebra" aumenta e a Atalanta quer se aproveitar disso para continuar fazendo história.

Gian Piero Gasperini, a mente por trás do sucesso da Atalanta (Foto: Getty Images)

E fazer história é algo que já é uma realidade para essa equipe. Além de ter atualmente o melhor ataque da Serie A italiana, o clube ainda conta com a melhor média de gols dos últimos 70 anos do campeonato nacional. Com média de 2,85 gols por partida, os comandados de Gasperini só ficam atrás, por enquanto, pelo menos, da Torino de 1947/48 e do Milan de 1949/50, que tinham 3,13 e 3,11 de média de gols por jogo, respectivamente.

Para garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o atual quarto lugar da Atalanta já é suficiente. Mas dificilmente isso será aceito pela equipe que deve brigar para roubar o terceiro lugar da Inter de Milão. A diferença entre os dois rivais do norte é de seis pontos.

A de Antonio Conte faz um bom campeonato e deve voltar a figurar na Champions League. Por isso, o resultado desse domingo (21) foi tão importante. A Inter venceu a por 2 a 1, com gols da dupla de ataque Lautaro Martínez e Romelu Lukaku.

This one is for all the people who’s fighting for injustice.

I am with you ✊🏿 pic.twitter.com/I2FlUGCb8t — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 21, 2020

Lukaku aproveitou o momento de visibilidade do gol anotado e fez um protesto antirracista na comemoração. Lukaku ficou apoiado no chão com um joelho e levantou o braços com o punho cerrado. Em uma rede social o centroavante escreveu: "Esse é para todas as pessoas que estão lutando contra a injustiça. Eu estou com vocês".