Adebayor se junta a elenco 'europeu' na Libertadores 2020; veja quem são eles

O togolês pode enfrentar o Santos; veja outros jogadores com vasta carreira na Europa que devem entrar no caminho de brasileiros

Nesta terça-feira (11), o Olimpia anunciou oficialmente a contratação do atacante Emmanuel Adebayor. O togolês, com 35 anos, fará sua estreia na , depois de quase 20 anos jogando na Europa.

O , campeão paraguaio em 2019, está no Grupo G da Libertadores, mesmo grupo do . Ou seja: é muito provável que nós teremos um clube brasileiro enfrentando Adebayor.

O togolês não é o único jogador de cacife europeu que pode acabar enfrentando brasileiros. Outros atletas com passagens longas e de sucesso pelo Velho Continente também devem enfrentar clubes do nosso país.

Confira alguns jogadores com carreira europeia que podem ser obstáculos no caminho de clubes brasileiros na Libertadores 2020:

Para esta edição da Copa Libertadores, a fim de tentar retornar aos antigos anos dourados, o Peñarol apostou um equipe "europeia".

Adversário do na fase de grupos, os uruguaios não só tem antigos baluartes da sua seleção nacional, mas também atletas sem nenhuma relação com o continente sul-americano.

No primeiro caso, podemos apontar Cristian Rodríguez, capitão e ídolo da equipe, com passagens pelo , , e , além de 116 partidas pela seleção uruguaia. Já o volante Walter Gargano tem "apenas" 64 partidas pela Celeste, além de quase ter completado 200 jogos pelo .

Além deles, a equipe uruguaia tem três "gringos": Gary Kagelmann, recém-contratado, é uruguaio de ascendência alemã e passou quase uma década na Europa, com passagens no e no . O espanhol Xisco rodou por vários clubes menores da como o La Coruña, o Córdoba e o Osasuna antes de se transferir à e chegar a América do Sul.

O caso mais inusitado, porém, talvez seja o de Krisztián Vadócz. O húngaro não tem nenhuma relação com a América do Sul e nem fala espanhol: a mais nova contratação do Peñarol foi companheiro de time do treinador Diego Forlán na Índia e em Hong Kong, depois de ter rodado por equipes como , Auxerre, , NEC, Grasshopper e Osasuna.

O também tem os seus 'europeus'

Já consolidados no continente sul-americano depois de tantas decisões nos últimos anos, os "gringos" do River Plate, comandados de Marcelo Gallardo, serão adversários do na fase de grupos. Excluindo o goleiro Germán Lux, hoje mais um ídolo de que parte do elenco, a equipe argentina tem cinco jogadores com passagens no Velho Continente.

Para começar, podemos falar do jogador que certamente ainda poderia ser muito útil na Europa: Juan Quintero, um dos principais jogadores do River Plate, não ficou muito tempo no Velho Continente, mas foi importante para o Porto por dois anos consecutivos, atuando em mais de 50% das partidas do clube na liga portuguesa.

Emprestado aos argentinos, fez a diferença na Libertadores de 2018, brilhou na daquele ano e assinou em definitivo com o River por 3 milhões de euros. Com só 27 anos, chegou a ser especulado no nesta última janela.

Outros pilares do time também foram importantes na Europa: Enzo Pérez foi titular e destaque tanto no Benfica quanto no e Javier Pinola ficou quase dez anos sendo o principal jogador defensivo do , da (ainda com cabelo).

E não fica só aí: o centroavante titular da equipe, Matías Suárez, foi o grande artilheiro do , da , por quase uma década, com 11 gols em Liga dos Campeões e . Já Leonardo Ponzio teve duas passagens no Zaragoza, da Espanha, sendo um dos principais destaques da equipe que foi campeã da Copa do Rey em 2003/04.

23 gols de Liga dos Campeões no ataque do Olimpia

Emmanuel Adebayor será uma das principais atrações da Libertadores em 2020: o togolês, com 15 gols de Liga dos Campeões, será um dos principais reforços do clube paraguaio neste ano e chega para fazer dupla com o veterano Roque . O Olimpia enfrentará o Santos na fase de grupos.

O paraguaio chegou na Europa ainda no século passado, em 1999, para reforçar o de Munique. Na Alemanha, foram mais de 50 gols em 240 partidas. Depois disso, ainda passou pelo , pelo poderoso e pelo Málaga, na era "nova rica" dos espanhóis. Ao todo, balançou as redes oito vezes na Liga dos Campeões.

Além da dupla, o zagueiro Antolín Alcáraz também pode-se dizer experiente na Europa: o atleta teve passagens por várias das maiores ligas do mundo, defendendo a na italiana, o e o na Premier League e o Las Palmas de Quique Setién na .

Os chilenos

Os dois grandes clubes chilenos que jogarão a fase de grupos da Libertadores também contam com jogadores de "quilate europeu" em seu setor ofensivo.

No , maior campeão do e rival do Athletico na fase do grupos, o ídolo Matías Fernández, recém-contratado, talvez seja um dos jogadores da lista de mais sucesso na Europa: o chileno foi titular quase absoluto no e na Fiorentina, além de ter tido passagens também no e no .

Se Fernández teve muito sucesso na Europa, o "gringo" da , adversário do na fase de grupos, já deixou sua marca no continente sul-americano: o "anão" Diego Buonanotte foi um dos craques do River Plate de 2006 a 2011, antes de chegar no Málaga a peso de ouro. Rodou por Granada e , sendo uma peça importante do elenco das equipes.

Os colombianos

Téo Gutiérrez é outro que já se consolidou na América do Sul, e já enfrentou , e Athletico nos últimos anos, pelo . Antes disso, o artilheiro também fez seus gols no Trabzonspor e no Sporting (com um tento a cada duas partidas). Neste ano, a equipe colombiana enfrentará o novamente.

Pedido por Jurgen Klopp para substituir Robert Lewandowski, Adrián Ramos não conseguiu ter a mesma veia goleadora no que teve no Hertha Berlin, quando fez mais de 60 gols pelo clube alemão. Neste ano, retornou para a América do Sul para reforçar o América de Cali, adversário do Grêmio, de volta a Libertadores depois de 11 anos.

O equatoriano

Sétimo jogador com mais partidas pela seleção do , Antonio Valencia foi, durante dez anos, uma das peças mais importantes do , chegando a ser o herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo e ser eleito o Jogador do Ano da equipe em 2011/12, em votação.

Querido por Sir Alex Ferguson, foi muito polivalente nos Red Devils: jogou de meiocampista, ponta e lateral direito. Ao término de sua carreira na Europa, no meio de 2019, retornou ao Equador com recepção de ídolo para jogar na , adversário do São Paulo na fase de grupos