Liga dos Campeões: quando será o sorteio do 'final 8', novo mata-mata do torneio?

Veja as informações sobre o sorteio do chaveamento das etapas finais da Champions League

Pouco a pouco, o calendário do futebol europeu vai ganhando estofo: nesta quarta-feira, a Uefa anunciou, de maneira oficial, detalhes sobre a retomada da Liga dos Campeões, em meados de agosto.

Atualmente, quatro times já estão classificados para a fase de quartas de final, com outras quatro vagas em aberto. As etapas finais do torneio serão disputadas em partidas únicas em uma sede neutra, sem público - Lisboa, em

A outra questão que veio a tona, obviamente, fala sobre o sorteio das etapas finais da competição. Depois do término das oitavas de final, quando os oito finalistas são decididos, há um novo sorteio para decidir o chaveamento do mata-mata, até a final do torneio. Com a paralisação, a data inicial para que os confrontos fossem formulados caiu por terra.

O sorteio acontecerá no próximo dia 10 de julho, cerca de um mês antes que a bola volte a rolar pela Liga dos Campeões, cuja data prevista está marcada para os dias 7 e 8 de agosto.

Isto significa que nós saberemos o chaveamento das fases finais da Champions antes que todos os finalistas sejam decididos: como dito previamente, ainda existem quatro vagas em aberto que serão determinadas só após o reinício da competição. Assim, à partir do dia 10 de julho, o caminho de cada clube para sair com o título de campeão europeu já estará definido.

Os quatro clubes já classificados são , , e - sem o artilheiro Timo Werner, vendido ao Chelsea. Enquanto isso, outros oito clubes se enfrentam nas partidas restantes das oitavas de final. Veja as partidas restantes: