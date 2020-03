Quem é o bilionário russo que quer comprar o Fortaleza?

Ivan Savvidis esteve presente em um jogo do Leão e pretende adquirir o time

Encantado pelo ao ver imagens da festa do pós jogo contra o na última rodada do Brasileirão, o bilionário russo Ivan Savvidis pretende adquirir o Leão e já está negociando com a alta cúpula tricolor.

Nascido na , filho de pais gregos, Ivan Savvidis é uma figura bastante polêmica. Envolvido com política, dono de empresas e de um time de futebol grego, ele pretende expandir seus negócios para o .

Savvidis é dono de empresas ligadas ao comércio de carne e produtos agrícolas e ao tabaco, além de ter, na Grécia, um grupo de comunicação e um time de futebol, o .

Também ligado à política, o russo, em 2003, foi eleito para a Assembleia Legislativa russa - bem como em 1998 - e deputado do parlamento. Com isso, ficou muito próximo do presidente Vladmir Putin.

Em 2018, Savvidis protagonizou um caso que ficou famoso não só no mundo do futebol ao invadir, armado, o gramado ao ter um gol de sua equipe anulado, nos acréscimos do segundo tempo da partida. Na ocasião, ele foi preso e o torneio nacional da Grécia ficou suspenso. Mais tarde ele recebeu três anos de banimento do futebol e teve de pagar uma multa pelo ocorrido.

Agora, querendo entrar no mercado brasileiro, ele pretende - junto ao seu filho, Georgios Savvidis - adquirir o Fortaleza. Para isso, o clube precisa mudar o seu estatuto e se transformar em um clube-empresa e suas ações seriam abertas ao mercado financeiro, o que desagrada parte da alta cúpula do Leão.

Além do Tricolor, Savvidis, segundo o Globoesporte.com, ainda pretende ter outros negócios no Brasil e, principalmente, na capital Cearense.