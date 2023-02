Quem é Jakub Jankto, jogador tcheco que revelou ser homossexual?

Atleta de 27 anos fez publicação em suas redes sociais assumindo orientação sexual: "Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade"

Na manhã desta segunda-feira (13), o jogador tcheco Jakub Jankto decidiu se abrir ao público e revelar sua homossexualidade, quando publicou vídeo em suas redes sociais afirmando: "Eu sou homossexual e não quero mais me esconder."

Na legenda do post, o atual jogador do Sparta Praha ainda colocou algumas palavras se referindo ao fato de ser uma pessoa como qualquer outra, independentemente da sua orientação sexual: "Como todo mundo, eu tenho meus pontos fortes. Eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho uma família. Eu tenho meus amigos. Tenho um trabalho que tenho feito da melhor forma, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão."

"Como todo mundo, eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medos. Sem preconceito. Sem violência. MAS com amor. Eu sou homossexual e não quero mais me esconder", finalizou Jankto. O atleta tem recebido mensagens de clubes e jogadores, como Juventus, Getafe e o goleiro Alex Meret, do Napoli, por exemplo.

Jakub Jankto é meio-campista e tem 27 anos, completados em 19 de janeiro de 2023. O atleta fez sua categoria de base em duas equipes: além do Slavia de Praga, também participou do elenco de jovens da Udinese, em 2014/15. Mais tarde, o jogador subiu para o nível profissional do plantel italiano e disputou 69 jogos com 11 gols marcados e nove assistências.

De 2018 a 2021, Jankto disputou a Serie A da Itália pelo Sampdoria, participando de 97 partidas pela equipe, anotando nove tentos e oito assistências. O meia ainda teve uma curta passagem pelo Getafe, da Espanha, marcando 15 confrontos com o clube, para ser transferido ao Sparta de Praga, onde joga hoje. O jogador também é peça frequente nas convocações para a seleção da República Tcheca.