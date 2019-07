Quem é Idrissa Gueye, novo volante do PSG que custou R$ 130 milhões

Jogador é considerado um dos melhores atletas no desarme e na marcação em atividade na Europa

O anunciou nessa terça-feira (30) a contratação de Idrissa Gueye junto ao . O time francês pagou 28 milhões de libras (cerca de R$ 130 milhões) pelo jogador de , que esteve na última , em um contrato de quatro anos. Gueye deve jogar apenas os amistosos de pré-temporada ao lado de Neymar, que deve sair do PSG. O clube francês deve abaixar a pedida pelo brasileiro.

Gueye é conhecido pela sua força nos desarmes e por ser incansável na marcação. Desde que chegou aos Toffees, em agosto de 2016, o meio-campista se tornou titular absoluto e isso se refletiu nos 108 jogos que fez em três anos pelo clube de Merseyside. Nesse período foram quatro gols e cinco assistências.

Sua carreira profissional começou no Diambars de Saly Dourbel, time de Senegal. Em 2008 ele foi vendido ao , da , time que serviria de trampolim para sua carreira. Ali no time francês o meia foi campeão da na temporada 2010/11 ao lado de jogadores como Eden Hazard, Gervinho, Mathieu Debuchy e o brasileiro Túlio de Melo.

Em 2015 ele desembarca na para jogar pelo . Ao final da temporada 15/16 os Villans seriam rebaixados, mas Gueye acabou se destacando e foi o segundo jogador com mais desarmes na liga, atrás apenas de N'Golo Kanté, que atuava no campeão da Premier League. O rebaixamento do time de facilitou a negociação com o , que adquiriu o jogador por modestas 9 milhões de libras. Foram três anos no Goodison Park.

Na temporada 2016/17, Gueye foi o jogador que mais desarmou na Premier League (135). Na campanha seguinte, 2017/18, Gueye foi o segundo com mais desarmes (117) e na jornada passada também ficou em segundo lugar no quesito (142).

Para o PSG faltava esse jogador com característica de pegada e marcação. A tentativa de levar Gueye ao time francês ocorreu desde a janela de janeiro, mas o clube negociou com o argentino Leandro Paredes, que não rendeu o esperado.

Ele chega com o objetivo e o sonho de jogar a mais uma vez, já que só atuou na competição europeia em duas oportunidades. Ele foi finalista da Copa Africana de Nações com Senegal, que foi batido pela .