Everton rejeita oferta de R$ 105 milhões do PSG por Idrissa Gueye

Meio-campista senegalês esteve na Copa do Mundo e tem sido um dos jogadores mais importantes dos Toffees na Premier League

De acordo com o The Telegraph, o Everton rejeitou a oferta de 21.5 milhões de libras (cerca de R$ 105 milhões) do Paris Saint-Germain pelo meio-campista Idrissa Gana Gueye. O jogador de 29 anos esteve na Copa do Mundo com a seleção de Senegal. O técnico dos Toffees, Marco Silva comentou sobre a recusa.

"Minha reação é a mesma do clube. Nós rejeitamos a oferta. Ele é realmente importante para nós. Nós não colocamos jogadores no mercado para outros clubes comprarem. Eu não vejo o valor de Gana [Gueye] nessa oferta. Ele é um jogador que não pensamos em perder nesse momento. Ele é importante para nós", declarou Silva.

Em 2008, Gueye chegou de seu país natal à França para jogar no Lille. Permaneceu no clube até 2015 quando foi comprado pelo Aston Villa. Ao fim da temporada 2015/16, os Villans foram rebaixados, mesmo assim Gana foi um grande destaque da equipe, tendo sido o segundo jogador com mais desarmes na Premier League, atrás apenas de N'Golo Kanté, ainda com o Leicester.

Isso atraiu o interesse dos Toffees que pagaram nove milhões de libras pelo africano. Até hoje esse negócio é considerado uma das maiores barganhas dos últimos anos da liga inglesa.

O interesse do PSG no jogador vem desde o ano passado e circulou que o atleta vê com bons olhos a mudança para Paris.