Verratti sobre Neymar: "quando um jogador quer sair, o clube tem que deixá-lo ir"

Meio-campista italiano se mostrou favorável à liberação do atacante brasileiro para acertar sua volta ao Barcelona

O caso Neymar e sua possível volta ao parece estar longe do fim. Dessa vez ela ganhou a opinião de um atleta que atua ao lado do brasileiro no . O meio-campista Marco Verratti, em entrevista à RMC, deu sua opinião a respeito do caso e entende que o PSG deveria aceitar uma negociação por um jogador insatisfeito.

"Quando um jogador realmente quer sair, o clube tem que deixá-lo ir, dependendo das condições estabelecidas pelo clube, é claro, mas não segure o jogador que quer sair". afirmou Verratti que também diz que não sabe nada sobre possíveis negociações entre as duas partes. "Essas são coisas entre ele e o clube."

Neymar viajou com a equipe do PSG para a Ásia, onde o time realiza jogos amistosos como preparação para a temporada. O brasileiro está treinando separadamente do restante do elenco e ainda não autou nos amistosos. Até o momento, o Barcelona não fez nenhuma proposta convincente a Leonardo, diretor de futebol do PSG.

De maneira até mesmo contraditória, Verratti falou, entretanto, que não ouviu dizer nada sobre a possível saída de Neymar da equipe francesa.

"É claro que ficaria desapontado em vê-lo partir, mas nunca o ouvi dizer que queria ir embora e não sei o que ele disse ao clube. Claro que prefiro que ele fique", disse o italiano.