PSG reduz preço de Neymar para R$ 750 milhões, mas não aceita trocas, diz jornal

Clube parisiense sabe que Neymar não quer continuar e parece disposto a facilitar a saída

De acordo com o jornal Sport, o aceita reduzir a pedida por Neymar. Ao invés dos 222 milhões (aproximadamente R$ 930 milhões) de euros exigidos anteriormente - preço pago na contratação do brasileiro - o clube francês estaria disposto a vender o jogador por 180 milhões de euros (cerca de R$ 750 milhões).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A medida seria para fazê-lo mais acessível ao , clube que demonstra maior interesse na contratação do antigo camisa 11. Porém o problema é que o Barça não tem esse dinheiro em caixa. Para piorar a situação, o não aceita trocas, ou seja, quem quiser levar Neymar terá de pagar os R$ 750 milhões sem nenhum jogador envolvido na transação.

O jornal espanhol diz que a diretoria do PSG já entendeu que a saída de Neymar é irreversível, ainda mais depois da absolvição diante do caso do suposto estupro e agora busca um comprador. Porém, com os altos investimentos já feitos nessa janela pelo , pela e pelo Barcelona - os três times que pareciam disputar a compra do brasileiro - as opções diminuem consideravelmente.

O nome de Philippe Coutinho surge como uma opção de uma negociação que pode ser 'estranha' pois, a diretoria do Barça entende que o único clube que poderia contratar o meio-campista é exatamente o PSG, que quer se livrar de Neymar, mas não aceita trocas. A ideia do Barcelona é usar o dinheiro de Coutinho para ajudar na compra de Neymar. Parece uma solução complicada para os envolvidos na negociação.