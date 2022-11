Quem é Gavi, o jovem craque de Espanha e Barcelona

Aos 18 anos, em sua estreia da Copa do Mundo, o meio-campista foi responsável por marcar um dos gols da estreia da Espanha na competição de 2022

Com apenas 18 anos, o meio-campista do Barcelona e da Espanha, Pablo Gavi quebrou paradigmas em sua estreia na Copa do Mundo nesta edição de 2022. Na goleada por 7 a 0, contra a Costa Rica, o jogador se tornou o mais jovem a estrear pela seleção no Mundial e o mais novo ao marcar pelo país na competição.

Além disso, Gavi entra para a lista de jogadores mais novos a marcar na história da Copa do Mundo, assumindo a terceira posição, com 18 anos e 110 dias. Na primeira posição, o Rei Pelé é o jogador mais novo a marcar, com 17 anos e 241 dias, enquanto o mexicano, Manuel Rosas, é o segundo, com 18 anos e 93 dias.

Quem é Pablo Gavi ?

Pablo Gavi, de 18 anos, é formado nas categorias de base do Barcelona, da Espanha. Nascido na cidade Andaluza de Los Palacios e Villafranca, em 2004. Na verdade, o Barça o tirou das categorias de base do Real Betis quando ele tinha apenas 11 anos.

O meio-campista possui habilidades técnicas e a compreensão tática, semelhante a muitos que treinaram na base do Barcelona, em La Masia. Além disso, o jogador se destacou por sua capacidade no controle de bola, com passes curtos e preciso para organizar sua equipe.

Uma característica subestimada de Gavi é quando ele deixa seu papel de meio-campista para atacar a área de pênalti quando surgir a oportunidade, assim como ele fez em seu primeiro gol em Copas do Mundo, abrindo espaços para outros jogadores. Ele pode atacar, ele pode defender e pode ditar o jogo do meio-campo.

Na equipe principal, Gavi foi lançado em setembro de 2020 por Ronald Koeman, aos 16 anos, para fazer sua estreia em La Liga.

Depois de sua estreia no futebol profissional, o técnico da Espanha, Luis Enrique, só precisou assistir apenas 275 minutos de Gavi pelo Barcelona para convoca-lo para uma semifinal da Liga das Nações.

Na seleção, Gavi disputou apenas 15 jogos, marcando três gols. O último deles foi na goleada de estreia da seleção, contra a Costa Rica, na Copa do Mundo 2022. Com isso, o meio-campista se tornou o mais jovem a estrear e marcar pela seleção no Mundial.

No Barcelona, por sua vez, o jovem acumula 66 partidas, com dois gols marcados. Além disso, ele também se tornou o mais jovem a iniciar um El Clasico desde 1941 e, ainda, se envolveu em uma discussão com Toni Kroos, do Real Madrid, logo no primeiro jogo. Em 47 jogos pelo clube na temporada passada, 36 deles como titular, ele acumulou dois gols, seis assistências e 16 cartões amarelos.

Assim que Gavi completou 18 anos em agosto deste ano, o Barcelona fez um acordo de quatro anos com o jogador e tem uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros.