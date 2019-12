Gallardo frustra Palmeiras e anuncia que fica no River Plate para 2020

Em entrevista coletiva, Marcelo Gallardo confirmou que permanecerá no River Plate para 2020

Comemore, torcedor do : em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), Marcelo Gallardo acabou de anunciar que permanecerá nos Millonarios para 2020, frustrando os planos do , que tinha o argentino como um "plano B", caso Jorge Sampaoli recuse a proposta do Verdão.

Com um jogo a menos, o River Plate hoje é o quinto colocado da Superliga, a três pontos do Argentinos Juniors, líder da competição. Com a equipe viva na briga pelo título do campeonato nacional, o anúncio da permanência de Gallardo deve dar um fôlego a mais para o River na reta final da Superliga.

Marcelo Gallardo confirmou que segue no River em 2020 https://t.co/XD5fztoIjH — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) December 11, 2019

O argentino esperava receber uma proposta do Barcelona, mas com Valverde conseguindo se estabilizar no cargo, esta oferta catalã parece mais distante. Assim, Gallardo não tem mais motivos para querer sair do River Plate.

E sua equipe está prestes a jogar mais uma final: nesta próxima sexta-feira, o River Plate irá decidir a Copa da contra o Central Córdoba, clube recém-promovido à primeira divisão da . Caso o River vença, ele estará garantido na fase de grupos da Libertadores.

Se o River Plate não confirmar o favoritismo e perder a final contra o Córdoba, terão que passar pela pré-Libertadores: má notícia para Internacional e Corinthians, que podem enfrentar o gigante argentino já na primeira fase da competição continental, com Gallardo confirmadíssimo.