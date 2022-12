Quem é Cesar Ramos, árbitro de França x Marrocos na semifinal da Copa do Mundo?

O mexicano esteve na Copa de 2018 e apitou uma final de Mundial de Clubes

A Fifa já definiu a equipe de arbitragem responsável pelo jogo entre França e Marrocos, desta quarta-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo de 2022. O mexicano Cesar Ramos será o juiz principal, acompanhado dos assistentes Alberto Morin e Miguel Hernandez, também do México.

Além deles, os venezuelanos Jesus Valenzuela e Jorge Urrego serão, respectivamente, o quarto árbitro e o reserva. Enquanto a brasileira Neuza Inês Back, ao lado de Drew Fischer, do Canadá, e Nicolas Gallo, da Colômbia, estará na sala do VAR.

Este não será o primeiro jogo do trio de campo, que também trabalhou junto em Dinamarca 0 a 0 Tunísia (fase de grupos) e Portugal 6 a 1 Suíça (oitavas de final). Todos eles, aliás, já estiveram em alguma outra edição de Copa do Mundo.

Cesar Ramos, atualmente com 38 anos, atua como árbitro de futebol desde 2006, tendo conquistado o selo da Fifa em 2014, o que o permitiu estar no quadro de arbitragem da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O torneio, ao lado da final do Mundial de Clubes de 2017, entre Real Madrid e Grêmio, está entre os pontos altos de sua carreira.

Além das competições já mencionadas, Cesar Ramos também atuou em jogos em diversas divisões do futebol mexicano, partidas da Copa da Ásia e da Copa Ouro da Concacaf, entre outras competições.

Neste Mundial, além das partidas que fez ao lado de Alberto Morin e Miguel Hernandez, também apitou Marrocos 2 a 0 Bélgica, na primeira fase.