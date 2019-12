Quem é Baby Guto, o 'talismã' do Flamengo em 2019?

Com a "benção" de Baby Guto, Éverton Ribeiro lidera votação do Craque da Galera, prêmio dado pela CBF ao jogador mais "querido" do campeonato

E o pode vencer mais um título em 2019! E não, não é o Mundial de Clubes. Trata-se do prêmio Craque da Galera, da CBF, dado ao jogador mais "querido" do , em votação popular. E pra essa "competição" tão importante, o Fla conta com um reforço importantíssimo: Baby Guto.

Baby Guto é o filho de um ano de Éverton Ribeiro. Depois que o meia começou a postar fotos do bebê nas redes sociais, Guto se transformou no "talismã" da torcida flamenguista. Ele esteve presente dentro de campo em todas as conquistas do Flamengo no ano, e agora "pediu" para os torcedores votarem em seu pai no Craque da Galera, nas redes sociais.

E vem dando certo! Éverton Ribeiro ultrapassou companheiros como Gabigol e Bruno Henrique e hoje lidera a votação disparadamente, com 75% dos votos, contra 15% de Talles Magno, do :

O ícone flamenguista tem fotos com todas as taças que o Flamengo conquistou, é constantemente tietado por outros jogadores do elenco, como Reinier, fez o "vapo" e se tornou símbolo dessa geração do Fla, onde "tudo" deu certo.

Confira algumas fotos de Baby Guto, o mais novo talismã do Flamengo:

o Reinier beijando o baby Guto. 🥰🥺pic.twitter.com/n2eajnhKlB — kagallego (@menkgo) November 24, 2019