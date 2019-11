Sampaoli fica ainda mais perto de deixar o Santos

O treinador teria se reunido com Diego Milito, dirigente do Racing, noticia imprensa argentina

Jorge Sampaoli está cada vez mais perto de deixar o para comandar o , da .

Segundo informações do Olé, o treinador santista teve uma reunião com Diego Milito, ex-jogador e atual dirigente da equipe de Avellaneda, em .

Sampaoli chegaria para ocupar a vaga deixada por Eduardo Coudet, que por sua vez deixaria a Academia para treinar o em 2020.

Para contratar Sampaoli, o Racing terá que pagar uma multa ao Santos, uma vez que o contrato do argentino com o vai até o final do ano que vem.

Apesar de fazer um grande trabalho na equipe brasileira, Sampaoli pediu reforços para buscar levar o Peixe a voos mais altos na próxima temporada. No entanto, o clube da Vila Belmiro é um dos tantos gigantes brasileiros em crise econômica.