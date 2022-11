Quem é Alireza Faghani, árbitro de Brasil x Sérvia?

Árbitro iraniano que apitará a estreia da seleção nesta quinta-feira (24) traz boas lembranças aos torcedores brasileiros

A FIFA anunciou nesta terça-feira (22) a arbitragem da estreia da seleção brasileira diante da Sérvia na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília). O iraniano Alireza Faghani, de 44 anos, será o árbitro principal, com os compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli como auxiliares. O senegalês Maguette Ndiaye será o quarto árbitro, enquanto Abdulla Al-Marri estará responsável pelo VAR.

Alireza Faghani traz boas lembranças ao torcedor brasileiro

O iraniano foi quem apitou a final da Olimpíada do Rio-2016, quando a seleção brasileira conquistou o ouro inédito. Na ocasião, empatou com a Alemanha em 1 a 1, no Maracanã, mas nos pênaltis venceu por 5 a 4, com gol decisivo de Neymar.

Além das Olimpíadas, Alireza Faghani já apitou em outras três oportunidades partidas do Brasil. Em todas, a seleção saiu como vencedora, inclusive diante da própria Sérvia, na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Ali, venceu por 2 a 0.

Quais foram os jogos do Brasil apitados por Alireza Faghani ?

Brasil 0 (5) x (4) 0 Alemanha - final da Olimpíada de 2016

Brasil 4 x 0 Dinamarca - fase de grupos da Olimpíada de 2016

Brasil 2 x 0 Sérvia - fase de grupos da Copa do Mundo de 2018

Brasil 1 x 0 Japão - amistoso disputado em 2022