Que horas é o jogo do Inter na Libertadores?

A partida marca a estreia do Colorado no mata-mata do torneio

A Libertadores está de volta. Agora, é a hora do Internacional ter seu primeiro teste no mata-mata da competição. O Inter viaja ao Paraguai para enfrentar o Olimpia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Será o primeiro jogo do treinador Diego Aguirre no comando do Colorado pela competição. Em 2015, o time comandado pelo uruguaio chegou até a semifinal, mas deu adeus ao torneio após ser derrotado pelo Tigres, do México.

A partida também marcará o reencontro do Internacional com o Olimpia. Os adversários se enfrentaram também na fase de grupos com vantagem para os gaúchos: no Paraguai, o Colorado venceu por 1 a 0, e em Porto Alegre, por 6 a 1. Miguel Ángel Ramírez era o técnico em ambas as ocasiões.

JOGO Olimpia x Internacional DATA Quinta-feira, 15 de julho de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook, por streaming, farão a transmissão da partida. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

O técnico Diego Aguirre não deve contar com os lesionados Taison e Saravia, que nem chegaram a viajar para o Paraguai, além de Maurício, Guerrero e Moledo, esses fora a mais tempo.

A escalação prevista do Colorado conta com: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Boschilia e Caio Vidal; Yuri Alberto.