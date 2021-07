Que horas é o jogo do Flamengo na Libertadores?

A partida marca a estreia de Renato Gaúcho no comando técnico do Flamengo

A Libertadores já está de volta, e agora é hora do Mengão entrar em campo. O Flamengo vai à Argentina visitar o Defensa y Justicia pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, de técnico novo e a volta de jogadores que estavam com suas seleções a equipe vem confiante para este duelo.

Na mesma semana que a diretoria anunciou a demissão de Rogério Ceni do comando técnico, Renato Gaúcho foi anunciado como novo treinador. O técnico apenas acompanhou a vitória de virada do Flamengo sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Renato chegou até atrasar a viagem da equipe para a Argentina, só para poder ter mais tempo para treinar o time.

Pela Libertadores, o Rubro-negro conseguiu se classificar em primeiro lugar no Grupo G com 12. O jogo de hoje promete ser um daqueles com cara de Libertadores, isto porque, a equipe do técnico Sebastián Beccacece, deu muito trabalho para o Palmeiras esse ano. A equipe do argentino levou a Recopa Sul-Americana contra o Verdão, e também arrancou um empate no Allianz Parque.

JOGO Defensa y Justicia x Flamengo DATA Quarta-feira, 14 de julho de 2021 LOCAL Estádio Norberto "Tito" Tomaghello - Florencio Varela, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

O torcedor pode acompanhar a partida no Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Para a partida o técnico Renato Gaúcho, não deve contar com os lesionados Bruno Henrique, Diego Ribas e Rodrigo Caio. Já o Willian Arão, foi suspenso por dois jogos após uma expulsão contra a LDU, o jogador agora cumpre seu segundo jogo de suspensão. A grande novidade é a volta de Gabigol que estava com a seleção brasileira na Copa América.

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES!



Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Defensa y Justicia, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final. Vamos com tudo em busca da vitória! #DYJxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/HEgjlG1yLv — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2021

Renato Gaúcho deve apostar em na dupla de ataque com Gabigol e Pedro, com isso o Falmengo deve entrar a campo com; Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Vale lembrar que o Flamengo tem a vantagem do gol fora de casa, já que decide a partida no Maracanã. E aí, torcedor você está confiante na vitória do Mengão?