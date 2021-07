Treinador foi anunciado na tarde deste sábado, mas não comandará o time no domingo, contra a Chapecoense

Renato Gaúcho é o novo treinador do Flamengo. Após a queda de Rogério Ceni no comando do time rubro-negro, a diretoria agiu rápido e horas depois da demissão do ex-comandante já anunciou o substituto.

O contrato entre Renato e Flamengo tem duração até o fim de 2021, com possível renovação automática se o presidente do clube Rodolfo Landim for reeleito para mais um mandato.

Quando Renato Gaúcho estreia como técnico do Flamengo?

O torcedor flamenguista não irá esperar muito para ver Renato no comando da equipe. A estreia do novo treinador será na próxima quarta-feira (14), contra o Defensa y Justicia, na Argentina, no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2021.

Neste domingo (11), o time rubro-negro que enfrenta a Chapecoense no Maracanã será comandado pelo técnico do Sub-20, Maurício Souza. É esperado que Renato Portaluppi acompanhe o jogo nas tribunas do estádio.

A apresentação de Renato como novo treinador do Flamengo está marcada para segunda-feira (12), dia que ele comanda o primeiro treinamento na Gávea.