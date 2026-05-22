"Que grande ator e que viado de confiança duvidosa é esse Farioli!"

Valentijn Driessen assistiu esta semana, com grande surpresa, a uma entrevista de Francesco Farioli à ESPN, na qual o técnico italiano relembrou sua breve passagem pelo Ajax. O diretor de futebol do De Telegraaf descreve o atual técnico do FC Porto como “um grande ator”.

Farioli foi questionado, entre outras coisas, se havia superado a si mesmo em relação ao ano que passou no Ajax. “Se você quer saber minha opinião sincera: acho que fiz um trabalho melhor na temporada passada do que neste ano”, foi sua resposta.

Essa declaração causou certa surpresa no repórter Cristian Willaert. Quando questionado, Farioli deu algumas explicações. “O que eu digo é: na temporada passada talvez não tivéssemos nenhum troféu para mostrar aos nossos torcedores, mas isso não deve ofuscar o resultado que alcançamos naquela época.”

Driessen critica duramente a entrevista com Farioli no programa Vandaag Inside. “Ele me incomodou durante um ano. E agora vem com mais uma grande besteira. É um grande ator, porque agora a verdade veio à tona.”

“Ele já estava em negociações com o Porto”, esclarece Driessen em sua reconstituição. “Depois disso, ele disse ao Ajax: vou embora. Porque não vejo mais sentido nisso, já que quero mais cinco pessoas na minha comissão técnica. Então o Ajax disse: não vamos entrar nessa. Farioli disse então: se eu não tiver um novo clube depois de 1º de julho, posso sair de graça. E o que acontece? Em 2 de julho, o Porto liga. E ele já tinha contato com eles muito antes disso.”

“Farioli simplesmente vai embora de graça e embolsa uma bolada. Ele é realmente um grande ator e um vigarista. E foi ele também quem fez o Ajax perder nove pontos nos últimos quatro jogos.” Johan Derksen, aliás, é um pouco mais brando com o ex-técnico do Ajax. “Acho que ele conseguiu extrair o máximo rendimento daquele grupo. Não parecia nada, mas ele conseguiu muitos pontos.”

“É um idiota de confiança. Lá está ele, de terno, com uma taça na mão direita. E então diz: na mão esquerda, eu adoraria ter tido o troféu da Holanda. Que besteira é essa, cara? E todo mundo cai nessa”, conclui Driessen em tom severo.