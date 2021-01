Quantos títulos o Santos tem na Libertadores?

O Peixe se notabilizou pela tradição no torneio e irá jogar mais uma final neste sábado (30)

Ás vésperas da decisão entre Palmeiras e Santos, com as duas equipes já se preparando para o confronto, as torcidas começam a ver o sonho de saírem com a taça da Libertadores mais perto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sonho que já aconteceu antes para a torcida do Peixe, mas que não deixa de perder a importância. Caso vença neste sábado, o clube da baixada se tornará o brasileiro com mais títulos da competição.

Tendo participado de quatro finais (1962, 1963, 2003 e 2011) e parado em outras quatro semifinais (1964, 1965, 2007 e 2012), tem tradição em chegar longe no torneio, desde a época de Pelé, passando pelos "meninos da Vila" e chegando na era Neymar.

No total, o Santos tem três títulos da Libertadores (1962, 1963 e 2011), tendo batido Peñarol duas vezes e Boca Juniors para levantar a taça.

Desta maneira, o Peixe quer vencer o rival e conquistar a América pela quarta vez - seria o primeiro título continental conquistado diante de outro brasileiro, ainda mais um rival estadual, como é o caso do Palmeiras.

🏆 ¡Los principales títulos de #Palmeiras y #SantosFC! ⭐️



🏅🇧🇷 El Verdão buscará conquistar su 2⃣ CONMEBOL #Libertadores, mientras que el Peixe va por la 4⃣ corona.



🔜 ¿Quién se quedará con la #GloriaEterna el sábado en el Maracaná? pic.twitter.com/JJxvaU38xK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 28, 2021

Seria o primeiro título de Libertadores do Santos fora das "eras Pelé" e "Neymar". Dessa vez, é Marinho, Soteldo e grande elenco que estão comandando a campanha do clube paulista.

A chamada "maior final de todos os tempos" começa neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã.