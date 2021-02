Quantos milhões o Inter ganha com negociação de Thiago Galhardo?

O jogador foi emprestado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita

O principal jogador do Internacional na temporada não atua mais pelo clube. O Colorado aceitou a proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e encaminhou o empréstimo de Thiago Galhardo, que vai perder a reta final do Campeonato Brasileiro.

Sem jogar desde 10 de janeiro por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, Thiago Galhardo já assinou o contrato com o clube árabe.. A pressa se deve ao fechamento da janela de transferências, que acontece neste domingo (8) e, portanto, não entra mais em campo com a camisa do Inter, que segue na briga pelo título brasileiro.

Quanto o Inter vai ganhar com o empréstimo de Thiago Galhardo?

O principal fator para que o time gaúcho aceitasse negociar o vice- artilheiro do Brasileirão, mesmo faltando apenas quatro rodadas para o final da temporada, com o time próximo de conquistar o título, foi financeiro. Tanto o clube quanto o jogador consideraram a proposta do Al-Hilal como irrecusável.

Para ter o meia-atacante por seis meses, segundo o GaúchaZH, o Al-Hilal desembolsou US$ 2 milhões (o equivalente a R$ 10,4 milhões). Além disso, as informações do GE.com dizem que o Inter já fixou valores para o caso os árabes queiram adquirir seus direitos em definitivo ao final do período acordado.

Galhardo chegou ao Internacional em 2020 após se destacar no Ceará. O meia-atacante logo começou a crescer dentro do Colorado, ainda mais após a lesão de Paolo Guerrero, que tirou o peruano da maior parte da temporada. O contrato do camisa 17 com o time gaúcho é válido até o final de 2022 e tem uma multa rescisória na casa dos € 60 milhões (equivalente a R$ 377 milhões).

O contrato de empréstimo foi assinado pelo jogador na manhã desta sexta-feira (5) e Galhardo já é aguardado no Oriente Médio no início da próxima semana. Desta forma, a despedida do meia-atacante no Inter aconteceu em 10 de janeiro, na vitória contra o Goiás, por 1 a 0.