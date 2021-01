Galhardo sofre lesão e vai desfalcar o Inter: quando ele pode voltar a jogar?

O meia teve constatado um problema muscular na panturrilha esquerda, mesmo que o tirou do jogo contra o Goiás ainda no intervalo

Má notícia para o torcedor do . Thiago Galhardo teve uma lesão muscular constatada e vai desfalcar o time por alguns jogos nesta reta final de Campeonato Brasileiro, na qual o Colorado ainda briga pelo título.

Galhardo após receber uma bola de Patrick dentro da área e finalizar para a defesa de Tadeu, sentiu dores na panturrilha esquerda e foi ao chão e recebeu atendimento. Na volta para o segundo tempo, o meia deu lugar a Abel Hernández no time titular. Depois do jogo passou por exames, que constataram a lesão muscular do jogador colorado.

Quando Galhardo vai voltar a jogar?

No comunicado do Internacional sobre a lesão, não foi estipulado nenhum prazo para que o Galhardo volte às atividades. O jogador, no entanto, será reavaliado semanalmente e, já após o jogo, começou o tratamento na panturrilha.

Para o duelo do próximo domingo (17), contra o Fortaleza, porém, o meia não deve estar à disposição de Abel Braga, assim como para o seguinte, o confronto direto contra o São Paulo.

Para o lugar do meia, o escolhido deve ser Yuri Alberto. De volta após cumprir suspensão, o ex-santista ganha força para receber sua primeira sequência no time titular depois de boas atuações no time de Abel Braga. Sem o camisa 11 contra o , quem substituiu Galhardo foi Abel Hernández, que também pode ser opção para o treinador.

Sob comando de Abel Braga, inclusive, Yuri Alberto, ao lado de Edenílson, vem sendo um dos principais nomes do time, enquanto Galhardo, artilheiro do time e da competição, tem sido questionado.

Esta será a primeira vez que Galhardo desfalca o Inter por lesão nesta temporada, antes apenas ficou de fora apenas quando suspenso ou poupado . O meia, inclusive, assumiu um papel mais protagonista no time com a lesão do atacante Paolo Guerrero, referência no setor ofensivo do .