Quantos gols Savarino tem pelo Atlético-MG?

Venezuelano tem sido um dos destaques do setor ofensivo do Galo desde a sua chegada

Em um elenco cada vez mais recheado, Jefferson Savarino tem se destacado como uma das referências do setor ofensivo do Atlético-MG. No Alvinegro desde 2020, quando foi comprado junto Real Salt Lake, da MLS, o atacante segue sendo um dos pilares da equipe, marcado gols em partidas de grande relevância, como na vitória sobre o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - um dos principais rivais na disputa pelo título.

Com velocidade pelo lado direito do ataque do Atlético, o venezuelano já caiu nas graças do torcedor mineiro e promete brigar para se manter entre os titulares.

Quantos gols Savarino já fez pelo Atlético-MG?

No Galo desde fevereiro de 2020, Jefferson Savarino já balançou as redes em 16 ocasiões, e distribuiu 17 assistências. No total foram 63 jogos disputados pelo clube mineiro desde a sua chegada.