Quantos gols Harry Kane marcou na carreira?

Atacante inglês faz parte da história do Tottenham e é um dos grandes destaques da seleção inglesa nos últimos anos

Ídolo do Tottenham e da seleção inglesa, o atacante Harry Kane escreveu e ainda anota sua história nos livros britânicos. Próximo dos 30 anos, o atleta tem sido fundamental para a equipe nacional e para os Spurs, ao lado do craque sul-coreano Heung-Min Son.

O centroavante começou a carreira profissional em 2011, justamente pelo Tottenham, onde viveu grande parte da sua vida. Até hoje, teve curtas passagens por Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester City, mas se destacou, de fato, na equipe de Londres. Ao todo, na carreira, o jogador marcou 329 gols em 552 jogos disputados, considerando as partidas por clubes e seleção.

Desde 2013, o jogador está no Tottenham seguidamente e tem sido uma das principais peças da equipe, que vive uma grande seca de títulos. Apesar da complicada situação dos Spurs, "Hurricane" é fundamental ofensivamente e se destaca pelo alto nível.

Na temporada 2022/23, considerando os jogos que aconteceram até antes do início da Copa do Mundo do Qatar, os atleta marcou 13 gols e deu três assistências em 22 duelos disputados. No torneio entre seleções neste ano, colocou pela primeira vez a bola na rede no duelo contra Senegal, válido pelas oitavas de final. Kane busca a artilharia da competição assim como em 2018, quando fez seis tentos.