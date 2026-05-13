A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada na América do Norte, no México e no Canadá, e contará com a participação de alguns dos maiores jogadores do futebol, que disputarão o título de campeões mundiais.

Um total de 104 partidas será disputado ao longo do torneio, após a decisão de expandi-lo para 48 seleções.

Aqui, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a duração de cada partida, além de informações sobre o intervalo, pausas para hidratação, prorrogação, pênaltis e muito mais.

Quanto tempo dura uma partida da Copa do Mundo da FIFA?

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A Copa do Mundo terá início com uma fase de grupos em formato de todos contra todos, com 12 grupos de quatro seleções. Todas as seleções enfrentarão todas as outras do seu grupo, com cada partida tendo duração de 90 minutos e consistindo em dois tempos de 45 minutos. O intervalo dura 15 minutos, durante o qual cada equipe retorna ao vestiário junto com a comissão técnica.

As partidas também podem durar um pouco mais do que 90 minutos devido a interrupções por lesões ou pausas no jogo. Esse tempo (conhecido como tempo de lesão ou tempo adicional) é então adicionado no final das partidas, o que significa que a maioria dos jogos dura vários minutos a mais do que os 90 minutos reais.

Os árbitros assistentes sinalizam quanto tempo de lesão será jogado no final da partida, erguendo um placar para indicar aos jogadores, à comissão técnica e à torcida quantos minutos adicionais serão jogados.

O que acontece na prorrogação?

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Após a fase de grupos da Copa do Mundo, o torneio passa para a fase eliminatória, na qual o formato sofre uma ligeira alteração. As partidas da fase eliminatória continuarão tendo duração de 90 minutos, mas haverá prorrogação caso o placar permaneça empatado ao final do tempo regulamentar.

As equipes disputarão 30 minutos de prorrogação, divididos em dois tempos de 15 minutos. O intervalo entre os tempos é muito mais curto do que no tempo regulamentar, com as equipes tendo permissão apenas para uma breve pausa para se hidratar e trocar de lado.

Se o jogo ainda estiver empatado após os 30 minutos da prorrogação, então serão disputados pênaltis para determinar o vencedor da partida.

Qual foi a partida mais longa da Copa do Mundo da FIFA?

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O recorde da partida mais longa de 90 minutos da Copa do Mundo da FIFA pertence à Inglaterra e ao Irã, que jogaram por incríveis 117 minutos na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Os Três Leões venceram por 6 a 2 em uma partida que contou com 14min 08seg de acréscimos no primeiro tempo e outros 13min 08seg nos segundos 45 minutos.

Os 24 minutos de acréscimos significam que a partida está no Guinness Book of Records como a que teve mais tempo de acréscimo em uma partida da Copa do Mundo da FIFA, com 24 minutos.

É um pouco diferente na fase eliminatória, quando se recorre à prorrogação e aos pênaltis. A vitória da Alemanha Ocidental sobre a França nas semifinais do torneio de 1982 contou com 12 cobranças de pênalti. A Suécia e a Romênia igualaram esse recorde em 1994 nas quartas de final nos EUA, com os suecos avançando.

O que são intervalos para hidratação e por que foram introduzidos?

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A Copa do Mundo da FIFA 2026 contará com intervalos para hidratação (também conhecidos como “intervalos de hidratação” ou “intervalos de resfriamento”) ao longo de todo o torneio.

Cada tempo contará com uma pausa de hidratação de três minutos, com o objetivo de “priorizar o bem-estar dos jogadores”, e será realizada independentemente das condições climáticas “para garantir condições iguais para todas as equipes, em todas as partidas”.

Preocupações com as altas temperaturas e o bem-estar dos jogadores no torneio deste verão levaram à introdução das pausas para hidratação, com o árbitro da partida programado para interromper o jogo após 22 minutos para permitir que os jogadores se reidratem.

O diretor-geral do torneio, Manolo Zubiria, explicou como funcionarão as pausas para hidratação.

“Em todas as partidas, independentemente de onde sejam disputadas, independentemente de haver cobertura [ou] da temperatura, haverá um intervalo de hidratação de três minutos. Serão três minutos entre o apito inicial e o apito final em ambos os tempos”, disse ele. “Obviamente, se houver uma lesão [interrupção] no momento do 20º ou 21º minuto e ela estiver em andamento, isso será resolvido na hora com o árbitro.”

Há intervalos comerciais ou publicitários nos jogos de futebol?

Anúncios de televisão só eram exibidos antes, no intervalo e após as partidas de futebol, mas serão exibidos nos jogos da Copa do Mundo depois que a FIFA concedeu permissão para que as emissoras exibam anúncios durante os intervalos para hidratação.

As emissoras foram orientadas a não iniciar os anúncios nos primeiros 20 segundos após o apito do árbitro para o início do intervalo de hidratação e a retomar a cobertura da partida mais de 30 segundos antes do reinício do jogo.

As emissoras comerciais terão a opção de usar tela dividida ou corte total durante os intervalos comerciais. A opção de tela dividida permitiria às emissoras exibir apenas anúncios de patrocinadores parceiros da FIFA, mas qualquer tipo de anúncio seria permitido no segmento de corte total.

Essa medida significa que os jogos da Copa do Mundo de 2026 serão efetivamente divididos em quartos e seguirão o modelo dos esportes norte-americanos. As principais ligas dos EUA, como a NFL, a NBA e a WNBA, seguem todas o mesmo formato e costumam interromper a transmissão para exibir comerciais durante os intervalos.

O futebol tem intervalos?

Tradicionalmente, o futebol nunca utilizou intervalos, sendo que o tempo é adicionado no final do tempo para compensar quaisquer interrupções devido a lesões, substituições ou atrasos.

No entanto, a introdução de intervalos de resfriamento na Copa do Mundo de 2026 dividirá efetivamente as partidas em quartos e poderá ser vista por muitos como uma espécie de tempo técnico.