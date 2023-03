Barcelona, Messi, conversas por volta e a 'última cartada' do PSG

Argentino vive dilema próximo ao fim de contrato com a equipe de Paris

O Barcelona vive seu segundo ano sem Lionel Messi, desde que o craque argentino saiu da equipe para iniciar sua nova jornada no PSG. O atacante está em fim de contrato com o clube de Paris, e agora todos os envolvidos vivem um dilema: voltar ao Barça, renovar com o PSG ou nenhuma das opções?

O dirigente do Barcelona, Rafael Yuste, confirmou que há conversas com Messi e seu pai por um possível retorno ao fim de seu acordo com o PSG: "Participei das negociações que infelizmente não foram bem-sucedidas (em 2021). Ainda estou frustrado por Leo não ter continuado jogando por este clube. Estamos em contato com eles (Messi e Jorge, seu pai e agente)".

Porém, para interferir num possível retorno do astro sul-americano à sua casa, o clube da capital francesa não desistiu de tentar renovar com Messi. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o PSG está disposto a fazer o que for necessário para manter o atleta, incluindo pagar valores altíssimos.

Além de Barça e Paris Saint-Germain, outros locais também estão dispostos a receber Leo Messi: além da MLS, liga norte-americana, que confirmou um possível acordo onde todos os clubes do torneio ajudariam na vinda do atleta, pagando cerca de R$ 5 milhões semanais, o futebol árabe também revelou desejo de trazer o astro para próximo de Cristiano Ronaldo, como eram nos tempos de Barcelona x Real Madrid.