Quantas vezes Messi jogou no Maracanã?

Craque argentino retorna ao estádio para as quartas de final da Copa América

Com pouca força e coletiva e com alguns sustos na primeira fase, a garantiu a classificação para as quartas de final da Copa América e agora terá pela frente a Venezuela nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Com Lionel Messi em campo, os argentinos buscam dar mais um passo para encerrar o jejum de 26 anos sem títulos no estádio mais emblemático do mundo, com um motivo especial. No dia que o camisa 10 completou 32 anos, o craque recebeu um presente: um convite oficial para fazer parte da Calçada da Fama do Maracanã.

Confira os números de Messi no Maracanã!

Na Copa de 2014, Messi atuou duas vezes no Maracanã: fez um gol na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a e Herzegovina na estreia, e depois perdeu a final para a , por 1 a 0.

Agora, além do jogo contra a , Messi pode retornar para mais uma final no estádio, caso a Argentina se classifique para decidir a , dia 7 de julho.

COMO FOI A PRIMEIRA VEZ?



Foto: Getty Images

Com mais de 40 mil argentinos no Maracanã, Messi brilhou na vitória da seleção sobre a Bósnia por 2 a 1. N0 dia 15 de julho de 2014, o craque garantiu o triunfo ao balançar as redes aos 20 minutos do segundo tempo.

Vale ainda destacar que o primeiro gol do jogo foi marcado pelo lateral bósnio Kolasinac – mas foi um gol contra, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Messi pela esquerda, a bola tocou na perna do defensor adversário e entrou.