Quantas seleções se classificam para a Copa do Mundo da FIFA?

A Copa do Mundo da FIFA é um torneio que acontece a cada quatro anos e reúne seleções de todo o mundo em uma disputa pelo título de campeã mundial.

A última edição da Copa do Mundo acontecerá em junho de 2026 na América do Norte, no México e no Canadá, e entrará para a história como a maior edição de sempre da famosa competição de futebol.

A Copa do Mundo tem crescido constantemente desde sua primeira edição, quando 13 seleções participaram no Uruguai em 1930. Um total de 32 seleções entraram em campo na última edição, em 2022, e esse número cresceu novamente.

Quantas seleções se classificam para a Copa do Mundo?

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Um total de 48 seleções se classificou para a Copa do Mundo de 2026, depois que a FIFA confirmou, em 2017, que o torneio seria ampliado.

Os três países anfitriões – EUA, México e Canadá – se classificam automaticamente e serão acompanhados por outras 45 seleções que garantiram sua vaga nos torneios de qualificação regionais.

Todas as seleções disputarão agora uma competição de 39 dias para serem coroadas as melhores do mundo.

UEFA – Europa

A Copa do Mundo conta com 16 seleções da Europa, sendo que 12 já garantiram sua vaga no torneio deste verão ao terminarem como vencedoras de seus grupos nas eliminatórias: Áustria, Bélgica, Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Escócia, Espanha e Suíça. Já a República Tcheca, Turquia, Suécia e Bósnia e Herzegovina se classificaram através das repescagens.

CAF – ÁFRICA

Há 10 seleções africanas na Copa do Mundo. Marrocos, Senegal, Argélia, Tunísia, Egito, Costa do Marfim, Gana, Cabo Verde e África do Sul lideraram seus grupos nas eliminatórias e garantiram vagas diretas no torneio. A elas se juntou a República Democrática do Congo, vencedora da repescagem da Via Interconfederativa 1.

AFC - ÁSIA

As eliminatórias da AFC trouxeram algumas surpresas, com Jordânia e Uzbequistão avançando para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez na história. As duas estreantes serão acompanhadas por Austrália, Japão, Coreia do Sul, Catar, Arábia Saudita e Iraque.

CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe)

A CONCACAF trouxe algumas surpresas, com Curaçao se tornando a nação com menor população a se classificar para a Copa do Mundo, enquanto o Haiti encerrou uma espera gigantesca de 52 anos para chegar à fase final pela primeira vez desde 1974. Há também uma vaga para o Panamá, que está de volta à Copa do Mundo pela segunda vez e pela primeira desde a Rússia 2018.

CONMEBOL (América do Sul),

A Argentina, atual campeã, garantiu sua vaga ao liderar o grupo sul-americano. Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai também garantiram sua participação na Copa do Mundo de 2026.

OFC (Oceania),

A chave da Oceania tinha uma vaga direta disponível para a Copa do Mundo, que ficou com a Nova Zelândia. Os All Whites retornam pela primeira vez em 16 anos após liderarem seu grupo e, em seguida, derrotarem a Nova Caledônia por 3 a 0 na repescagem decisiva.

Quando a FIFA aumentou o número de seleções para a Copa do Mundo?

O Conselho da FIFA decidiu por unanimidade, em 2017, que a Copa do Mundo seria ampliada de 32 para 48 seleções, a partir da Copa do Mundo de 2026.

Um comunicado da FIFA explicou: “A decisão foi tomada após uma análise minuciosa, com base em um relatório que incluía quatro opções diferentes de formato. O estudo levou em consideração fatores como equilíbrio esportivo, qualidade da competição, impacto no desenvolvimento do futebol, infraestrutura, projeções sobre a situação financeira e as consequências para a realização do evento. Ao longo de suas próximas reuniões, o Conselho da FIFA deverá discutir mais detalhes relativos à competição, incluindo a distribuição de vagas por confederação.”

Quantas seleções participaram das edições anteriores da Copa do Mundo?

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Houve muitas mudanças na Copa do Mundo desde que o primeiro torneio aconteceu em 1930, no Uruguai, e contou com apenas 13 seleções: sete da América do Sul, quatro da Europa e duas da América do Norte.

O torneio cresceu para 16 seleções nos anos seguintes, incorporando várias mudanças no formato ao longo do caminho, e depois se expandiu para 24 a tempo da Espanha 1982.

Mais mudanças se seguiram para a França 1998, quando a competição foi ampliada para 32 seleções, antes do anúncio da FIFA de que outro aumento seria implementado para 2026.

Debate sobre o aumento do número de seleções na Copa do Mundo

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Tem havido algum debate sobre os méritos da expansão da Copa do Mundo. Karl-Heinz Rummenigge, ex-estrela da Alemanha e presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA), tem sido crítico, alertando que o calendário já está sobrecarregado.

"Acredito que esteja bastante claro que a FIFA sabe que estamos insatisfeitos com o aumento de 50% no número de participantes [da Copa do Mundo]", afirmou ele. "Isso é um fato. A forma como a decisão foi tomada e a transparência não foram aceitáveis do nosso ponto de vista. Gostaria de fazer um apelo especial à FIFA e à UEFA para que reduzam o número [de partidas internacionais]. Chegamos a um ponto em que os jogadores têm que disputar partidas demais."

O grupo de campanha New Fifa Now também tem sido crítico, descrevendo a expansão como “uma corrida ao dinheiro e ao poder”. Uma pesquisa da FIFA previu que a receita aumentará para 5,29 bilhões de libras, gerando um aumento potencial no lucro de 521 milhões de libras, mas o presidente da FIFA, Infantino, negou que o dinheiro seja um fator-chave por trás da decisão.

Ele disse à BBC Sport: “É o contrário, é uma decisão futebolística. Cada formato tem vantagens em termos financeiros. Estávamos em uma situação confortável para tomar uma decisão com base no mérito esportivo.”

Os planos de expansão podem não parar por aí. A CONMEBOL, entidade reguladora sul-americana, já apresentou uma proposta oficial para expandir o torneio de 2030 para 64 seleções. Tal plano elevaria o número de jogos para 128 partidas, mas a proposta já recebeu muita oposição devido a preocupações com o bem-estar dos jogadores

O presidente da AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, expressou suas preocupações sobre a proposta. “Se a questão permanecer aberta a mudanças, então a porta não estará aberta apenas para expandir o torneio para 64 seleções”, disse ele à BBC Sport. “Mas alguém pode aparecer e exigir que o número seja aumentado para 132 seleções. Onde iríamos parar então? Seria o caos.”

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