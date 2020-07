Quantas assistências Messi deu nesta edição da La Liga?

O craque vem batendo recordes com seus passes para gol, igualou marca de Thierry Henry e pode bater Thomas Muller

Mais uma temporada, mais um ano histórico da carreira de Lionel Messi. Em meio a toda crise política que rodeia o Barcelona e aos rumores de que o craque pode deixar o clube, o argentino vem fazendo história e reescrevendo livros de recordes.

Com o Barça tentando alcançar o Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, a equipe depende mais dos gols e assistências do argentino do que nunca: para muitos, o jogador é o único ponto positivo da equipe culé no momento.

Nesta edição 2019-20 da , em mais de 30 jogos, o craque tem 22 gols, um número razoável, mas que não é nem metade de suas melhores marcas na carreira. No campo das assistências, entretanto, vem fazendo história.

Até agora, só contando partidas do Campeonato Espanhol, são 20 assistências de Lionel Messi na temporada. Um número incrível: o argentino se tornou o segundo jogador da história - desde que passes para gols são uma estatística oficial - a ter mais de 20 gols e assistências numa mesma temporada.

20+ gols e 20+ assistências na mesma temporada nas 5 grandes ligas europeias neste século:



- Henry em 2002/03 (25G, 20A)

- Messi em 2019/20 (22G, 20A) pic.twitter.com/RluBD2O7d6 — Sala12 (@OficialSala12) July 11, 2020

O único atleta além de Messi que alcançou este número foi Thierry Henry, em 2002-03, pelo , quando o atacante marcou 24 gols e distribuiu 20 assistências na Premier League.

Além disso, o argentino também está próximo de bater a marca de Thomas Muller. Neste ano, o jogador do alcançou 21 assistências na e se tornou o jogador com mais passes para gols na história de uma das cinco principais ligas do futebol europeu. Na La Liga, tal recorde era de Xavi, com 20 - com quem o "anão" já empatou.

Assim, o céu é o futuro: Lionel Messi, mesmo em um ano em que o Barcelona não está tão bem, mostra que é um dos melhores jogadores de todos os tempos - será que vem Bola de Ouro por aí?