Quando Thiago Maia poderá voltar a jogar pelo Flamengo?

O volante passou por uma cirurgia e deve perder o restante da temporada

Thiago Maia ainda vai ter que esperar um bom tempo para voltar aos gramados e é mais um dos problemas do Flamengo. Depois de lesionar o joelho no último dia 14 de novembro, o volante rubro-negro passou por uma cirurgia delicada e deve perder o restante da temporada 2020 - prolongada até 2021.

Diante do , Thiago Maia deixou o campo pouco tempo após o gol de empate dos goianos, com uma lesão no joelho. Após uma avaliação, o chegou a anunciar uma cirurgia para o dia 21 de novembro, mas o - dono do atleta - pediu uma reavaliação por um médico próprio, o que acabou obriando o a desmarcar o procedimento.

Nos novos exames foi confirmado o trauma do canto posterolateral, lesão considerada grave nos ligamentos do joelho, que obrigou o volante de 23 anos a passar por uma cirurgia.

Após o procedimento, realizado no dia 3 de dezembro, o Flamengo emitiu um boletim médico informando que o procedimento foi um sucesso. O médico do clube, Maurício Tannure explicou o procedimento: "Como a gente já tinha conversado anteriormente, é uma lesão grave, considerada complexa, onde a gente fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior e também foi realizada a reconstrução do que nós chamamos de canto posterolateral".

Quando Thiago Maia poderá voltar a jogar?

Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado a todos pelas orações. Agora é descansar um pouco e começar a recuperação para voltar a fazer o que mais amo. 🙏🏼😍 pic.twitter.com/tA5ZtoBeeU — Thiago Maia (@tmaia29) December 4, 2020

De acordo com Tannure, o volante ainda deve ficar no hospital até o sábado (5) e, depois, ficará de repouso por uma semana em sua casa, sendo cuidado pelo departamento médico do próprio Flamengo. Após este período, o jogador vai passar por uma avaliação e, se tudo estiver correndo bem, vai iniciar o processo de fisioterapia.

A previsão conservadora do clube afasta Thiago dos gramados por oito meses, ou seja, ele não deve voltar a atuar antes do término de seu empréstimo ao Flamengo, em junho de 2021. O Rubro-Negro, porém, tem a contratação em definitivo do volante em seus planos, e já se movimento, unto ao Lille, para as negociações.

Além disso, durante todo o processo de recuperação, o jogador passará por reavaliações e, dependendo de como estiver evoluindo, pode ter o tempo de inatividade reduzido se o departamento médico do Flamengo aprovar.