Quando Paulinho volta a jogar pelo Palmeiras em 2026?

A expectativa da torcida do Palmeiras pelo retorno de Paulinho, camisa 10 da equipe, precisará esperar mais um pouco. Mesmo evoluindo no processo de recuperação física e já treinando com o elenco principal, o atacante não será relacionado para o confronto desta quinta-feira (23) contra a Jacuipense, pela Copa do Brasil. O clube entende que ainda é necessário cautela antes de liberá-lo para partidas oficiais.

"O Paulinho está treinando com o elenco desde o início do mês, aumentando progressivamente a carga de trabalho em seu processo de recondicionamento físico. Ele já atingiu níveis competitivos, mas optamos por aguardar um pouco mais para que o atleta se adapte à carga de trabalho atual", explicou o Dr. Pedro Pontim, médico do Palmeiras.

Paulinho ainda não estreou em 2026 por conta de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, ocorrida durante as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025, no dia 4 de junho. O departamento médico alviverde trabalha em conjunto com a comissão técnica para evitar riscos, especialmente após o longo período sem atuar.

"Avaliamos diariamente se há incômodos após as atividades e observamos a evolução para entender o momento em que ele estará, de fato, pronto para os jogos. A resposta do Paulinho tem sido adequada, com incômodos naturais durante as fases de incremento de carga. Felizmente, temos controlado isso muito bem. A proposta para os próximos dias é manter a carga atual de trabalho e observar a resposta adaptativa que o corpo dele nos dará para que possamos decidir, em conjunto, o retorno dele aos jogos", disseo doutor.

Sem estipular prazo exato, o Palmeiras adota estratégia conservadora para que Paulinho volte em plenas condições e não apenas para atuar alguns minutos. O entendimento interno é de que a paciência agora pode evitar novos problemas ao longo da temporada.

"O corpo do jogador, ao ser impactado por diferentes cargas de trabalho, precisa ter momentos maiores de recuperação e controle dos possíveis sintomas até atingir uma estabilização. Ele seguirá nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe principal e se preparando para ficar à disposição da comissão técnica", completou.

Mesmo com a ausência de seu camisa 10, o Palmeiras vai a campo nesta quinta-feira (23), pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra a Jacuipense. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, com início marcado para às 19h30 (horário de Brasília).