RB Leipzig x Atlético de Madrid ao vivo: siga em tempo real o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões

Mesmo que o foco sempre vá para grandes atacantes, tanto quanto tem excelentes zagueiros, com destaque para Dayot Upamecano e José María Giménez - sim, sabemos que é Koke que está no tweet.

O primeiro é um das grandes promessas do futebol atual. Upamecano, com 21 anos, é um dos defensores mais confiáveis do planeta, além de ter capacidade fora do comum com a bola para um zagueiro: é o líder de passes certos do time alemão. Com intensidade física, técnica e inteligência, pretende parar as investidas dos Colchoneros.

Já Giménez chegou ao Atleti com uma tarefa quase impossível: ser o substituto de Godín, ídolo e um dos melhores zagueiros da história do clube. Hoje, consolidado, é titular absoluto da defesa montada por Diego Simeone, é uma grande arma na bola parada ofensiva e é o principal defensor da seleção uruguaia.