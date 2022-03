Quando o Flamengo estreia na Copa Libertadores?

Buscando a terceira conquista de sua história, o Flamengo já tem data para fazer sua grande estreia na Libertadores 2022. Com a proximidade do início da fase de grupos, a Conmebol divulgou, neste sábado (26), a sequência de jogos de cada uma das equipes envolvidas nessa fase, e o Mengão entra em campo já no primeiro dia de disputas.

Depois da amarga derrota para o Palmeiras na final de 2021, o Flamengo está de volta à Libertadores, novamente jogando em busca do título e, para isso, terá pela frente Sporting Cristal (PER), Talleres (ARG) e Universidad Católica (CHI), outras equipes do grupo E.

Quando o Flamengo vai estrear na Libertadores?

O Flamengo entra em campo pela primeira vez na Libertadores 2022 na terça-feira, 5 de abril, para enfrentar o Sporting Cristal. Essa estreia do Mengão será fora de casa, no estádio Nacional, em Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília).

Logo em seguida, uma semana depois, a equipe de Paulo Sousa estreia em casa, no Maracanã, quando vai enfrentar o Talleres, da Argentina. Na sequência, para fechar o primeiro turno do grupo E, vai ao Chile pegar a Universidade Católica.

A partir do dia 4 de maio, então, os adversários começam a se repetir para o returno e a etapa mais decisiva desta fase de grupos da Libertadores.

Confira a sequência de jogos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores 2022:

Sporting Cristal (PER) x Flamengo - terça-feira, 5 de abril, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nacional do Peru