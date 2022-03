Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2022? Onde assistir?

Já com todas as datas pré-definidas pela Conmebol, a Copa Libertadores 2022 está prestes a ser iniciada após a fase de pré-campeonato, disputada por Fortaleza, América-MG e Fluminense, dos quais apenas os dois primeiros conseguiram avançar entre os brasileiros.

Agora, com os quatro potes com os respectivos times divididos, o sorteio para a fase de grupos acontecerá nesta sexta-feira (25), às 12h (de Brasília).

Veja as datas da fase de grupos abaixo.

Quando acontece a fase de grupos da Copa Libertadores 2022?

A GOAL te mostra, a seguir, as datas de todos as rodadas da fase de grupos da Libertadores após a realização do sorteio. Veja:

Fase de grupos

5 a 7 de abril - 1ª rodada

10 a 12 de abril - 2ª rodada

26 a 28 de abril - 3ª rodada

3 a 5 de maio - 4ª rodada

17 a 19 de maio - 5ª rodada

24 a 26 de maio - 6ª rodada

Onde assistir aos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2022?

Assim como no ano passado, a Conmebol fechou acordo com diversas opções para que sejam assistidos os jogos de sua competição sul-americana mais característica.

Dentre os diversos meios, se encontram o SBT, na televisão aberta, os canais ESPN, na tv por assinatura, o Facebook, na internet, e os aplicativos de streaming da Conmebol TV e do Star+.