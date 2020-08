Quando o Benfica vai apresentar Jorge Jesus?

Treinador que brilhou pelo Flamengo inicia segunda passagem pelo clube português nesta segunda-feira (3)

Depois de confirmar o acerto com o no dia 17 de julho e se despedir dos funcionários e atletas do Flamengo três dias depois, Jorge Jesus finalmente já tem data para iniciar sua segunda passagem à frente do Benfica.

O clube português confirmou que vai apresentar o novo treinador nesta segunda-feira (3), às 17h pelo horário local (13h de Brasília), no Benfica Campus, com a presença do presidente Luís Filipe Vieira, que trabalhou insistentemente para levá-lo de volta ao país natal.

Cerimónia está marcada para as 17h00 de segunda-feira no Benfica Campus.#PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) August 2, 2020

No comunicado, o Benfica não poupa elogios ao comandante que no ganhou mais títulos do que sofreu derrotas e lembra que Jesus é o treinador com mais jogos (325) e mais vitórias (229) na história dos Encarnados.

Ao longo da primeira passagem do técnico de 66 anos pelo time de Lisboa, entre 2009 e 2015, foram dez títulos, sendo três campeonatos nacionais. Em 2012, ele chegou a levar a equipe às quartas de final da - o Benfica foi eliminado pelo , que ficaria com o título.

Naquela ocasião, Jorge Jesus chegou com a missão de encerrar a hegemonia do no país e conseguiu realizá-la. O mesmo desafio reaparece agora em 2020, já que os Dragões superaram o arquirrival tanto no Português quanto na Taça de , em final disputada no último sábado.

Para Jesus conseguir isso, a diretoria encarnada promete investir fortes em reforços. Nomes como Gerson e Bruno Henrique, que fizeram sucesso com o treinador no Flamengo, foram descartados, mas outros brasileiros, como Lucas Veríssimo ( ), Gilberto ( ) e Cebolinha ( ) estão nos planos.

A estreia oficial do novo técnico do Benfica deve ficar apenas para o dia 12 de setembro, provável data do início do Português 2020/2021. Logo em seguida, no dia 15 ou 16 do mesmo mês, a equipe terá compromisso pela fase preliminar da Champions League. Os adversários ainda são indefinidos.