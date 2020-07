"Foi díficil", diz Jorge Jesus sobre decisão de trocar o Flamengo pelo Benfica

Treinador ganhou um churrasco de despedida com direito a pagode no Ninho do Urubu e recebeu o carinho da torcida

Esta segunda-feira (20) foi de emoções no Ninho do Urubu. O técnico Jorge Jesus foi recebido pelos funcionários do clube, diretoria e alguns jogadores para um almoço de despedida com direito até a roda de samba. O presidente Rodolfo Landim e vice de futebol, Marcos Braz, também marcaram presença.

O clima foi bem descontraído, Rafinha comandou o "pagode" como sempre. Do lado de fora do centro de treinamento, alguns torcedores marcaram presença e levaram até um bandeirão para Jorge Jesus. Antes de deixar o Ninho, ele desceu do carro e parou para tirar fotos, assinar a bandeira e até soltou umas palavras. Jesus foi questionado sobre a decisão de sair do e revelou:

"Foi difícil(decidir sair do ), estar no paraíso e tomar decisões tem que ser difícil", disse o novo técnico do que completou, "É emocionante, fora do que é a normalidade, a equipe durante o ano foram sempre comigo, uma paixão muito grande".

Jorge Jesus deve deixar o Rio de Janeiro ainda nesta segunda: o jatinho de Luis Felipe Vieira, presidente do Benfica, tem horário marcado para decolar às 23h, horário de Brasília. No voo, além do treinador, viaja a comissão técnica com seis integrantes, todos portugueses. O Flamengo ainda aguarda o depósito da multa rescisória no valor de um milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões) que ainda não foi paga pelo time português.

Agora, a diretoria do Flamengo foca na busca pelo novo treinador. Conforme trazido pela Goal, a estratégia do "gelo no sangue" foi definida e a cúpula do futebol avalia com tranquilidade antes de partir para o ataque. Na quarta-feira (22), o elenco volta as atividades no Ninho do Urubu, que serão comandadas por Maurício de Souza, treinador da equipe sub-20.