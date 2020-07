Sem conseguir ídolos do Flamengo, Benfica de Jorge Jesus quer outros do Brasileirão

Depois de Gerson e Bruno Henrique, outros nomes apareceram como interesse dos portugueses

Depois da contratação de Jorge Jesus, o continua movimentando o mercado da bola no . Depois de esbarrar em alguns impasses para levar outras estrelas do , o clube português está indo atrás de outros nomes de times da elite do Brasileirão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Logo que Jesus foi anunciado pelo Benfica, já começaram os rumores de que outras peças do Rubro-Negro acompanhassem o Mister para Lisboa, entre eles Gerson e Bruno Henrique. O Flamengo, porém, afastou a possibilidade, sem que nenhuma proposta oficial tenha sido feita. O clube brasileiro não acredita que os Encarnados consigam pagar as altas multas estipuladas para a transferências dos jogadores.

Mais times

Agora, o foco do Benfica está em outros nomes do futebol brasileiro, os três nomes mais especulados pela imprensa nacional e internacional têm sido Lucas Veríssimo, do , Gilberto, do , e Cebolinha, do , foi o mais novo a entrar na lista dos portugueses.

Foto: Divulgação/Libertadores

Conforme apurado pela Goal, o zagueiro do Santos foi um dos primeiros nomes apontados por Jesus ao chegar no Benfica. Já com negociações em andamento, Veríssimo é avaliado em aproximadamente € 7 milhões e, como vantagem para os portugueses, o alvinegro, em crise financeira, não deve dificultar muito a transferência.

Outro que não deve dificultar uma saída por conta de crise financeira é o Fluminense, dono de 50% de Gilberto. O lateral era desejo de Jesus ainda na época de Flamengo, mas a negociação não avançou quando o clube vivia a incerteza sobre a permanência do treinador e agora o Mister tem nova chance para contar com o ex-rival.

Mais artigos abaixo

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Já Cebolinha é o nome mais recente a ser especulado. Nesta quinta-feira (30), o Uol noticiou que o Benfica havia consultado o Grêmio sobre o atacante, que também apareceu como sugestão de Jesus. As tratativas ainda estão no início e clube gaúcho negou o contato. No entanto, segundo o jornal Record, de , Cebolinha é uma das prioridades do Benfica na janela que se abre agora.

Jesus, aliás, recebeu uma carta branca para poder montar a equipe do Benfica de acordo com a sua vontade e, além de jogadores, outros profissionais brasileiros, principalmente do Flamengo, devem seguir os passos do Mister.