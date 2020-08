Primeira missão de Jorge Jesus no Benfica é acabar com hegemonia do Porto... de novo!

Time do Estádio da Luz perdeu a final da Taça de Portugal para o rival Porto e demonstrou o tamanho do trabalho que o técnico do Flamengo terá

A cada dia que passa fica mais clara a quantidade de trabalho que Jorge Jesus terá no comando do . O treinador deixou o em julho e acertou o seu retorno ao clube pelo qual foi mais vezes campeão. Jesus foi responsável por quebrar a hegemonia do na sua primeira passagem pelas Águias e agora volta com uma missão similar.

Na noite desse sábado (01), o Benfica enfrentou o Porto na final da Taça de e era a chance da equipe vermelha conquistar um título na temporada, já que no campeonato português a equipe de Lisboa protagonizou um verdadeiro vexame, caiu de rendimento na reta final e perdeu o título para o mesmo rival. Mesmo com um a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo, o Benfica perdeu por 2 a 1 e viu o arquirrival levantar mais um troféu.

Quando Jorge Jesus chegou ao Benfica, em junho de 2009, o Porto vinha em um momento embalado com quatro conquistas consecutivas do campeonato português. A temporada 2009/10, porém, terminou com as Águias de JJ como vencedores do torneio, quebrando, assim, uma incômoda hegemonia para os benfiquistas.

Depois desse troféu, o Porto voltou a vencer mais três vezes, mas veria o Benfica se sagrar campeão por quatro temporadas seguidas, entre 2013/14 e 2016/17. Jorge Jesus participou de duas dessas conquistas.

A missão agora é parecida, embora o contexto tenha suas diferenças. O Porto venceu a temporada 2019/20, mas o Benfica foi campeão da edição anterior. Mas a fome com que a diretoria do Benfica priorizou o retorno de JJ mostra o quanto ela acredita que só o treinador de 66 anos consiga dar a injeção de ânimo necessária após uma temporada para lá de frustrante para os benfiquistas.

Muito se falou durante a temporada (mas em especial na reta final) sobre a falta de qualidade do elenco do Benfica e o contraste para o bom plantel que Sérgio Conceição tem nas mãos no Porto. Por isso, Jorge Jesus deve priorizar algumas compras importantes para reforçar seu elenco e aumentar as chances de sucesso nessa nova empreitada. Um dos mercados principais que o gajo deve buscar é o brasileiro.

Para o lugar de Jorge Jesus, que fez história no Flamengo, o técnico catalão Domènec Torrent, um dos "pupilos de Guardiola", foi anunciado e deve chegar ao nos próximos dias para assinar contrato e começar os treinamentos.